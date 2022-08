Doralis Mela tras contar sobre sus cirugías estéticas: 'No sufra calentura ajena'

La presentadora de televisión Doralis Mela habló sobre sus retoques estéticos, resaltando que se siente muy feliz con ellos.

Además, subrayó que ella se practicó estos procedimientos porque el dinero es de ella y lo puede gastar en lo que le dé la gana. Esto para los hate.

"Hay dos cosas que no le pido a usted: ni plata ni opinión", dijo.

"La Tepesita", como también se le conoce a la presentadora, contó: "Hace años ya que decidí ponerme chichis, lo máximo".

"Después ahorré otra platica y le dije al Dr., aquí en Panamá, Iván Mosquera: mire ahorré una platica y hay una lonjita que tengo y creo que se puede hacer algo productivo con ella". El especialista le respondió: "Sí como no, yo puedo agarrar esa grasita y te la coloco en la pompita".

Fue así como se realizó su segunda cirugía estética, que para ella es una cosa maravillosa, "estoy encantada".

Mela comentó que cada quien es feliz a su manera, por ejemplo, es asunto de cada uno, "si a usted le gusta andar lonjudo, con la lonja guindando o con la nalga de sapo parado".

"Sea feliz con lo suyo no sea infeliz con lo mío", aconsejó.

"Si a usted le incomoda mis retoques pues, con mucho respeto me puede dejar de seguir y no ver mi contenido, ni mis fotos. No sufra calentura ajena, no coja rabia ni gaste tiempo ni energía por el gusto. Dedíquese a su vida y sea feliz", escribió al lado del video.

"Yo soy muy feliz con lo que he logrado, soy feliz con mi retoque estético y me encanta como soy, me encanta como me veo. Los quiero", añadió.

