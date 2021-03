Dulce María esperaba más comprensión y empatía de parte de sus excompañeros de RBD

Dulce María confesó en el programa “De primera mano”, la razón por la que ya no habla con sus excompañeros de RBD; Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni.

Según Dulce María el vínculo que los unía ya no existe. Contó que la última vez que tuvo contacto con sus excompañeros fue cuando les notificó que no participaría en el reencuentro de la banda.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, les mandé un mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó”, expresó la cantante.

La cantante y actriz mexicana esperaba que sus excompañeros fueran más compresivos con ella por el momento que estaba atravesando en ese instante, se convirtió en madre, reseña El Nuevo Día.

“Yo también esperaba este apoyo y esta empatía después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo”, dijo Dulce María.

Sin embargo, acotó que no se arrepiente de haber participado en el concierto virtual “Ser o Parecer” porque no quería exponerse a la covid-19.

Asegura que le costó mucho trabajo decir que no y acotó que lo hizo por su familia porque si se contagiaba de la covid-19 y los contagiaba no se lo perdonaría.

Por último, enfatizó que desde la última comunicación con sus excompañeros no sabe nada de ellos.

“Ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, reafirmó apenada Dulce María.

Dulce María recientemente estrenó su nuevo sencillo llamado “Nunca”, está disponible en las plataformas digitales.