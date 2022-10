Dwayne Johnson celebra el regreso de Henry Cavill como 'Superman'

En la gira de promoción del estreno de “Black Adam” su protagonista, Dwayne Johnson, adelantó que había una sorpresa para los fanáticos del universo de DC Comics y la cual estaba relacionado con una solicitud que tenían haciendo hace algunos años, el regreso de Henry Cavill como Superman.

Oficialmente la noticia fue confirmada a inicios de esta semana por Henry Cavill en un videoclip, donde comentó que en efecto su regresa en el papel de Superman en la cinta protagonizada por Johnson.

Luego de la confirmación de Cavill, Johnson celebró que su colega interprete nuevamente al último hijo de Krypton y aseguró que un “no” no era una opción.

“Hemos luchado durante años para que volvieras. Ellos siempre decían que no… Pero para mí y para (los productores) Dany García e Hiram García, ese 'no' no era una opción”, tuiteó el actor y exluchador.

“No podíamos construir nuestro universo expandido DC sin el superhéroe más grande del mundo, y los fans siempre van primero”, prosiguió Johnson. Y concluyó: “Bienvenido a casa, y nos vemos por el camino”.

Cavill no reveló mayores detalles de su retorno como “Superman”, sin embargo, adelantó que su aparición en “Black Adam” es solo una pequeña muestra de lo que está por venir, asimismo, agradeció la paciencia y el apoyo de los fanáticos.

El histrión se vuelve a poner el traje del superhéroe después de cinco años de “Justice League” y seis de su batalla en “Batman vs. Superman”, tiempo en el que hubo mucha polémica porque no se aclaraba su futuro y donde el cameo del personaje se hacía, pero no aparecía su rostro.

Supuestamente Cavill fue declarado persona “non grata” en Warner Bros. luego de que se negara en aparecer en el filme de “Shazam!”, el cual, sí se hizo, no obstante, no apareció el rostro del personaje.

“(…) este actor ahora es una 'persona non grata' dentro del estudio. ¿No piensa hacernos ese favor? Muy bien. Entonces nunca volverá a ser Superman”, dijo Toby Emmerich, quien para aquel entonces era el director ejecutivo de Warner Bros.

Con el reciente anuncio es más que evidente que el estatus del actor cambió, además, cabe mencionar que hubo cambios en la directiva de Warner y en los responsables del universo extendido de DC.

