Edgardo Vidal: Cubrir París 2024 fue una experiencia 'satisfactoria'

Edgardo Vidal fue de los pocos periodistas deportivos locales que estuvo cubriendo de principio a fin la participación de los atletas panameños en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta es su segunda cobertura en una cita olímpica y por coincidencia en ambas Panamá ganó medalla.

Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en donde Irving Saladino ganó oro en salto largo, fue la primera cobertura olímpica del periodista y París 2024, con la medalla de plata de Atheyna Bylon, en boxeo femenino (75 kg), ha sido una experiencia "satisfactoria".

Desde el punto de vista de la labor periodística, Vidal contó a Panamá América que su paso por París 2024 fue "confortable" porque pudo cubrir todas las participaciones de los atletas panameños, tanto antes como después de sus eventos en la fiesta olímpica.

"(…) Eso fue muy bueno y fue aún más porque aparte del hecho de cubrir a los panameños pudimos también estar en otros eventos importantes", aseguró Vidal, quien comentó que le gusta mucho la natación.

Estuvo presente en las actuaciones del francés Léon Marchand y la estadounidense Katie Ledecky, además, cubrió gimnasia, donde Simone Biles ganó tres medallas de oro, atletismo y la participación del equipo de Estados Unidos en baloncesto.

Para Vidal fue una gran experiencia cubrir la fiesta olímpica. Está agradecido y valora mucho los comentarios positivos que han hecho sobre su cobertura y al mismo tiempo se mantiene enfocado en la labor que tiene que realizar como comunicador.

Vidal, de Deportes RPC, confesó que llevaba el deseo de hacer mucho más y aunque se hizo bastante, el principal obstáculo que enfrentó en esta cobertura fue el cansancio físico, ya que su jornada empezaba a las 9:00 a.m. o 10:00 a.m. y terminaban a las 11:00 p.m. o 12:00 a.m.

Las finales de natación, de atletismo y las peleas de Bylon se hacían de noche. Y a pesar de que tenía el deseo de ir a la mayor cantidad de escenarios posibles se quedó con las ganas de ir al canotaje, voleibol y al hockey sobre césped. En conclusión, le hizo falta tiempo y energías para poder cubrir todo lo que quería.

Luego de París 2024, el periodista está comprometido en seguir trabajando en las coberturas nacionales y tratar de estar más pendiente de los deportes olímpicos, es decir, darle la misma exposición que aquellos que tradicionalmente captan la mayor atención de los aficionados.

Datos