Eduardo Verdurmen y sus pasos en la literatura

El panameño Eduardo Verdurmen es escritor, guionista, director, profesor y productor. Además, le gusta crear música.

Verdurmen cuenta que es cantante de una banda de rock y estuvo durante toda su juventud en varias bandas como Quarzo y Los 33.

También es jugador de Call of Duty y le encantan los efectos especiales, "estoy esperando algunos programas de inteligencia artificial para crear y divertirme haciendo videos de ciencia-ficción".

El escritor comparte detalles de su vida personal y profesional. En menos de dos meses presentará su novela más reciente.

Literatura

"Mi amor por la literatura nace con un simple guion cinematográfico de 80 páginas llamado Angelorum. Una editorial en el extranjero pregunta el libro donde se basa este, pensando que es una adaptación, al descubrir que no es así, me hace la propuesta de hacer el libro que tarda tres años fraccionarse", recuerda.

Añade: "De ese día en adelante, mi pasión me lleva sacar un libro por año con diferentes aventuras y temas variados".

Ha escrito y publicado 10 obras. Entre ellas: "Rex Angelorum (Uriel)", "Rex Angelorum II (Rafael)", "Rex Angelorum III (Gabriel)", "Los Fantasmas de Anni", "Los Fantasmas de Anni (Sebastián)" y "Punto Secreto 1 (Sueños Lúcidos)", entre otras.

"Recuerdos de mi Muerte", es una de sus más recientes novelas y será lanzada oficialmente el próximo 19 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Panamá.

Apoyo

Verdurmen también hace referencia al apoyo que reciben los escritores en Panamá.

"Hasta la fecha el único que recibe apoyo es el rubro cinematográfico que tiene una ley formal y unos 3 millones para el fondo cine y crear excelentes películas panameñas", señala.

Agrega: "La literatura aún no llega a ese punto. No hay dónde pedir dinero y no hay fondos del gobierno dedicados a escritores nacionales que quieran sacar sus obras".

