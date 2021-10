Eira González, cantante de 'Los Plumas Negras', más allá de las tarimas

La cantante Eira González lleva la música en las venas. Ella viene de una familia de artistas. Empezó a cantar desde los 17 años.

De estos años como cantante, lleva casi 15 años con la agrupación de Nenito Vargas y Los Plumas Negras.

La colclesana dice que, durante estos años no ha sido fácil y como toda artista ha tenido que aprender a estar lejos de su familia, que no es algo sencillo. Actualmente está casada y tiene un niño de nueve años.

También comenta que este último año ha sido complicado, por un lado por la covid-19 y por el otro, porque perdió a una bebé. Situaciones que la han hecho mirar la vida desde otra perspectiva. Ha reflexionado mucho. "Soy otra Eira", dice la cantante residente de la comunidad de Caimitillo, corregimiento de Guzmán, en Natá (Coclé).

Cuenta que no viene de una familia adinerada, sino de gente humilde. "Vengo de gente pobre y sé qué es pasar trabajo y hambre", expresa.

La artista, de 34 años, comparte con Panamá América, algunos detalles de su carrera y de su vida personal.

¿Cómo es su relación con sus compañeros de la agrupación?

Ellos son como mi tercera familia. Me la paso con ellos gran parte del tiempo.

Y, ¿con "Nenito"?

Es buen jefe "Nenito", hemos hecho una conexión buena.

¿Cómo es el tema de los ensayos?

Muy poco tenemos ensayo. Por ejemplo, hay una canción nueva y me dicen que le ponga la saloma, a veces me cuesta, pero, en otras sale rápido.

¿Cantante femenina que admira?

A Nerys Pérez, tenemos una buena conexión como colegas, a Daneyla (su hermana), su mamá (Emérita González), entre otras.

Además, admira a la cantante Leonidas Moreno y a las de su generación.

¿Cómo maneja el tema de que es una persona reconocida?

Me catalogo muy sencilla. Me dicen que tengo que arreglarme más porque soy una artista. Tampoco pienso que porque estoy en Los Plumas Negras, no le debo hablar a equis persona, porque soy Eira... "porque me rebajo", no pienso así. Le doy es gracias a Dios, ya que me ha permitido estar en esta posición.

