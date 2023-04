'El Boza' estrenó 'Volar' con besos incluidos ¿Cómo así?

“El Boza” regresó a la escena con una nueva propuesta en colaboración con “Dalex”, hablamos de “Volar”, tema en el que el panameño se da unos besos en el videoclip oficial.

A más de una, en referencia a las fanáticas del intérprete de “Ella”, no le gustó que el panameño besara a la modelo del video y otras simplemente querían cambiar de lugar con la chica.

“Ese beso no iba en el video”, “¿Era necesario besar a mi esposo así? ¿Pero por qué?”, “No puedo con ese beso, estoy molesta”, “Me encanta la música, pero le daré dislike, por qué ese beso me dejó muerta, por qué me haces esto” y “Yo queriendo ser ella”, son algunas de las reacciones de las seguidoras de “El Boza”.

Pero la cosa no quedó allí, comenzó a circular la teoría de que dicho beso fue motivo de disputa con Reichell Adames, novia o ex, aún no está claro si la relación aún continúa.

“Con razón terminaron chico, ni yo aguantaría un beso así, hasta a mí me dolió, pero te sigo amando”, “Si es cierto que terminó con la novia... he aquí el motivo... eso no es actuado” y “A Reichell no le gusta está publicación”, son algunos de los comentarios.

Ni Boza ni Adames se han referido a las reacciones o teorías que ha desatado el beso para el videoclip de “Volar”.

'Volar'

“Volar” se estrenó la noche del 13 de abril, en menos de 24 horas tiene más de 51 mil reproducciones y más de 300 comentarios en Youtube, donde, además, se ubica en la posición número tres de las tendencias.

Los Ángeles Times se hizo eco de los lanzamientos de la semana e incluyó en su lista el estreno del panameño, y lo describen como un “un tema refrescante y bailable que puedes escuchar y disfrutar en el auto y que definitivamente te haría bailar en las discotecas”.

“El tema habla de lo que muchos jóvenes posiblemente han vivido al conocer a una chica y desde que la ven sienten que ya se enamoraron a primera vista y sin pensarlo dos veces le piden que le dé una oportunidad para conocerse mejor con la finalidad de volar juntos en esta aventura”, reseñó el citado medio.

¿Qué opinas? ¿Te gustó “Volar”?

