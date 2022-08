'El Boza' la está rompiendo con su gira por Europa

Humberto Ceballos, conocido en la industria musical como “El Boza”, la está rompiendo con su gira “Boza European Tour 2022”, la cual inició el pasado 5 de agosto en Milán, Italia.

Versión impresa

Con un lleno completo “El Boza” se presentó por primera vez en Milán, panorama que se ha repetido en las ciudades españolas Marbella y Cádiz.

En Milán las fanáticas arrojaron ropa interior hacia el escenario y en Cádiz el panameño se presentó ante unas 45 mil personas, eventos que han quedado documentados en video.

Ceballos ha compartido a través de sus redes sociales pequeños fragmentos de sus presentaciones en Italia y España, y le ha agradecido a su público.

El intérprete de “Hecha Pa’ Mi” también sufrió su primer contratiempo, por problemas que escapan de sus manos, inconvenientes con su vuelo, no pudo presentarse en el Reggaeton Beach Festival como se tenía programado en un principio.

Por esta razón se disculpó con su público.

Por otra parte, el tour por Europa continuará próximamente en Jesolo (10 de agosto), Galicia (13 de agosto), Ibiza (18 de agosto) y Cullera (20 de agosto), ciudades de Italia y España, respectivamente.

Trabajo

A finales de julio, “El Boza” estuvo en Colombia trabajando en tres nuevos videos, no adelantó de qué temas o si eran colaboraciones, lo cual hizo en un tiempo récord, dos días.

VEA TAMBIÉN: Miss Universo: Mujeres casadas y con hijos podrán participar en este certamen en 2023

“Se me olvidó que es descansar, pero más bendecido no me puedo sentir. Cada meta que cumplo pongo otra por la familia y por Panamá, gracias Dios”, comentó el músico.

Tras terminar sus compromisos en Colombia partió a tierras europeas para iniciar su tour.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!