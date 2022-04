'El Boza' y Ozuna anuncian la fecha de estreno de su colaboración

Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido simplemente como Ozuna, y “El Boza” revolucionaron las redes sociales tras publicar varias fotografías juntos en sus respectivas cuentas de Instagram.

Ambos dejaron a entrever de que estaban trabajando en su primera colaboración e instaban al público a sugerir fechas para el estreno del tema.

“Cuando ustedes me digan”, escribió Ozuna en la descripción de una instantánea, donde él y “El Boza” están sobre un escenario, la cual parece una de las escenas de un videoclip.

El intérprete de “Ella”, por su parte, realizó una publicación y dijo: “¿Qué dice la gente del Worldwide soltamos o qué? Descripción que acompañó con una foto junto al “Negrito de ojos claros”.

Más tarde, “El Boza” pidió que ignoraran su última publicación y anunció que este jueves, 7 de marzo, saldrá la colaboración con el puertorriqueño.

Los artistas no revelaron mayores detalles de la colaboración, por ejemplo, se desconoce cuándo y dónde grabaron la canción, si viene o no acompañada de un videoclip o cómo se llama.

Todas las interrogantes serán dilucidadas cuando el tema vea la luz, falta muy poco, no obstante, cabe destacar que esta será la primera colaboración de estos artistas.

“El Boza” y Ozuna no tiene mucho tiempo de conocerse, en el marco del lanzamiento de su segundo disco “Bucle”, el panameño adelantó que tenían una canción juntos, pero no dio muchos detalles.

“Cuando lo conocí también conocí su humildad, creo que es una de las mejores personas que he conocido en verdad. Me escribe, me da la bendición a veces: 'papi, Dios te bendiga, me gusta lo que estás haciendo'”, confesó “El Boza”.

“Lo admiro mucho, es un artista súper grande. Está lidiando con un artista que va en ascenso”, concluyó el panameño.

