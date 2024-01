El 'Canoso' y la 'Cuchita' tienen la 'plena' del Carnaval

Los carnavales están a la vuelta de la esquina y los artistas del patio ya están preparando los temas para los días de jolgorio. Jhonathan Chávez y Anyuri dieron una adelanto de lo que traen para estas fiestas.

Lo vernacular y la música urbana se fusionaron para crear lo que promete ser la "plena" del Carnaval, adelantó el "Canoso", como se le conoce también a Chávez.

En el adelanto de la canción, que saldrá el próximo 19 de enero, se escucha decir a Anyuri "oye Canocito yo puedo ser tu colágeno porque adivina lo que me pasó, quedé seca como palito de guandú en verano", luego el "Canoso" le pregunta "pero, cuéntame qué fue lo que le pasó".

La "Cuchita" le responde al tipiquero: "Me dijo que estaba buena y to', quería cornflake con leche y la cuchara no le alcanzó".

Los artistas compartieron un videoclip desde el estudio de grabación, además de escucharse parte de la letra y el ritmo, el cual es pegajoso, se les ve muy animados y divirtiéndose mientras trabajaban en la "plena".

No es la primera vez que un tipiquero y un artista del género urbano colaboran, sin embargo, la "plena" de Chávez y Anyuri no ha pasado desapercibida, a algunos no le gustó.

"¡Aayy! Victorio Vergara", "Que atrocidad hiciste Jhonatan", "Mala idea, Dios quiera que solo sea para escuchar en el culeco y no en un baile", "Esa vaina está en panga", "No sé si reír o llorar" y "Para carnavales se vería bien, pero para los bailes nouu", son algunos de los comentarios.

Sin embargo, a otros sí les agradó la colaboración: "Me gustó", "Mi nueva frase 'querías cornflake con leche y la cuchara no te alcanzó'", "Al mejor estilo de Comando Tiburón y Nenito Vargas, fusiones de género" y "No ha salido y ya dan ganas de carnavalear".

Por otra parte, para quienes están preocupados de que la colaboración no es típico o que transgrede el género, Anyuri aclaró que se trata de una canción para Carnaval.

¿Les gustó? ¿Qué opinan de esta fusión? Veremos la reacción del público cuando salga la "plena" y si prende o no los carnavales.

