'El Chombo' habla sobre el premio Mejor Compositor del Año que le dieron a Bad Bunny

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (Ascap) otorgó recientemente el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido en el mundo artístico como Bad Bunny, el premio al Mejor Compositor del Año, en una gala virtual dedicada a la música latina que ha contado con la colombiana Greeicy Rendon como anfitriona.

Este galardón generó una serie de comentarios en las redes sociales, pues algunos criticaron la decisión de Ascap de otorgarle este premio a Bad Bunny. Mientras que otros sí vieron con buenos ojos esta elección.

Sobre este tema, el productor panameño Rodney Clark, mejor conocido como “El Chombo”, publicó un video donde comparte su opinión acerca del por qué la Ascap eligió a @badbunnypr

En el video empezó diciendo: "Mi estilo no es hacer videos hablando mal de nadie, porque esas son las vainas que hace la gente para generar taquilla y ganar seguidores a punta de conflictos, entonces no hago video de ese tipo porque yo tengo contenido".

Prosiguió: "La vez pasada hice un video sobre lo importante que era el respeto y se hizo viral porque ustedes consideraron que a alguien le caía ese anillo, pero no fui yo porque yo tenga algo en contra de un artista....".

Aseguró: "Me han etiquetado como 238 videos de gente indignada, ya con una crisis existencial por el hecho de que Bad Bunny se ganó el Compositor del Año según Ascap".

"El Chombo" continuó: "Compositor es un músico que es autor de música y eso incluye letras, a los que hicieron videos indignados yo les daré mi opinión: olvídense que el título de compositor le queda grande porque las composiciones de su autoría exhorten a que tu novio te mame el cu... y que ese premio tienen que dárselo a otro tipo de compositor o autor que sí se lo merezca porque compone letras menos vacías o a tu gusto".

"Olvídense de eso, ustedes están viendo ese premio desde el punto de vista artístico y no económico...", señaló.

"Cuando tú has hecho que una organización, usaremos la palabra 'recaude' millones de dólares en reproducciones convencionales o por streaming, ellos te van a premiar, porque tú representas dinero, olvídate de que van a premiar al más poeta o al más sofisticado, si tú no representas esa cantidad, ese año no te vas a ganar ni una rifa", dijo.

Continuó: "Entonces, ustedes creen que esa plata entra porque hay millones de conejos que mientras mastican hierba escuchan spotify, ven youtube o tiene un radio dentro de las aulas. No, no muñeco, los conejos no oyen música... es la gente, tal vez tú no, pero los números indican que otra gente sí...".

"Ahora yo no estoy diciendo que el man no tenga sus méritos que no le guste a mucha gente esa es otra vaina, pero la plata está pasando por Ascap, siempre tienes que mirar los hechos desde el punto donde todo tenga sentido y de todos los factores, elimina tu gusto personal, te lo dijo 'El chombo", finalizó.

