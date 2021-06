'El Conjuro 3': Estrena un nuevo capítulo de terror

Luego de extenderse los fenómenos del matrimonio Warren en las cintas "Anabelle" y The Nun", la franquicia de terror "El Conjuro" se ha vuelto a centrar en los demonólogos Ed y Lorraine Warren, Patrick Wilson y Vera Farmiga, respectivamente.

En nuevo capítulo de terror llamado "The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It", en español "El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo", ya está disponible en los cines panameños.

La nueva entrega está basada en la historia de Arne Cheyne Johnson, quien, en 1981, argumentó en su juicio que asesinó a puñaladas a su arrendatario mientras estaba poseído por una fuerza demoniaca.

El caso del joven, de 19 años, se desarrolló en un contexto histórico, donde la cultura pop tenía una fascinación por el ocultismo y el satanismo.

Brookfield, Connecticut, fue el lugar donde se registró el asesinato, tuvo lugar en el verano de 1979, marcando el fin de un periodo de 193 años en el cual no se había visto un asesinato en la historia de la pequeña ciudad suburbana, reseña el sitio "Terra".

"The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It" está co-escrita por el director de la saga James Wan y David Leslie Johnson-McGoldrick ("El Conjuro 2″ y "Aquaman") y dirigida por Michael Chaves (The Curse of La Llorona).

Además de estar basada en una historia real, “El Conjuro 3” trae consigo nuevos escenarios de terror, abandonan los confines de la casa encantada y se dirigen a lugares más siniestros y aterradores.

Para contar la historia de Arne Cheyenne Johnson, Johnson-McGoldrick hizo un exhaustivo trabajo de investigación, pudo conseguir viejos artículos de periódicos locales y regionales.

Otro dato curioso que envuelve la saga de terror es que al inicio de la producción se acostumbra a recibir una bendición, se invita al reparto y al equipo de producción.

Por último, “El Conjuro 3” es el primer largometraje en el James Wan no está al frente de la dirección, indica Forbes México.

