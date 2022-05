¿El exceso de alcohol genera grasa abdominal?

Si aspiras a tener un vientre plano, las bebidas alcohólicas podrín convertirse en todo un calvario. Y si a esto le sumas los carbohidratos refinados, los ultraprocesados o los refrescos azucarados, el resultado sería peor, debido a que el alcohol se acumula alrededor de los órganos y agrava el peligro de enfermedades cardiovasculares o síndrome metabólico.

No obstante, es importante aclarar que no todos los tipos de alcohol son iguales a la hora de aumentar la grasa del abdomen. Un reciente estudio publicado en la revista Obesity Science & Practice, a cargo de la doctora y profesora en la Universidad Estatal de Iowa, Brittany Larsen, reveló cuáles son los que tienen efectos perjudiciales y cuáles no.

Para obtener esas conclusiones, la investigación recogió información de 1869 adultos blancos (casi un 60% hombres) de entre 40 y 79 años de edad en el Reino Unido. De hecho, se tuvieron en cuenta los factores demográficos como el tipo de dieta, el estilo de vida y el consumo de alcohol. Obviamente, estos datos fueron contrastados con otros de altura, peso, composición corporal y muestras sanguíneas.

Entonces, si no todas las bebidas afectan de la misma manera, cuáles son las que generan más grasa abdominal o cuáles hacen crecer más la panza.

Vinos cervezas y licores

Como primera conclusión, el estudio reveló que el consumo de cerveza y licores si está asociado a niveles de grasa visceral. Esto debido a la alteración en los niveles de lípidos (grasas) en sangre (colesterol) y a la resistencia a la insulina.

Por el contrario, el consumo de vino no mostró esa asociación en los voluntarios analizados. De hecho, beber vino tinto incluso puede proteger al organismo de la acumulación de grasa visceral.

La investigación determinó que los voluntarios que bebían este tipo de vino mostraron los niveles más bajos de grasa abdominal. Esto debido a una reducción de la inflamación y un aumento de las lipoproteínas de alta densidad.

Los voluntarios que manifestaron beber más vino blanco no mostraron este beneficio que si tiene el tinto. Pero su consumo tampoco incide en el aumento de la grasa. Es decir, no se ha registrado ninguna vinculación con la grasa abdominal.

Para concluir, si bien el vino blanco no manifiesta ese beneficio, el estudio sí reflejó que beber este vino podría ofrecer su propia ventaja en los adultos mayores: tener huesos más densos. Beneficio que no se encontró ni en cervezas, licores ni en el vino tinto.

Consejo simple

Pero, para todos aquellos fervientes cerveceros que buscan deshacerse de la mencionada panza, el secreto no es ningún secreto y además es simple.

O por lo menos así lo ve el experto británico en dietas Steve Miller, y así se lo explicó a la BBC: "Mi barriga será más grande si como demasiado, bebo demasiado y no me muevo lo suficiente".

Miller, asegura que no toda la culpa es de la cerveza, para que el volumen de grasa abdominal aumente debe haber un exceso tanto en alimentos como en dicha bebida alcohólica.

