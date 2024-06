El príncipe Guillermo, en la boda del duque de Westminster

El príncipe Guillermo asistió este viernes a la boda de su amigo Hugh Grosvenor, el séptimo duque de Westminster, uno de los aristócratas más ricos del Reino Unido y propietario de buena parte del centro de Londres, con Olivia Henson.



El heredero al trono británico, cuyo primogénito Jorge es el ahijado del millonario, ejerció de asistente del novio en la ceremonia en la catedral de Chester, en el noroeste de Inglaterra, a la que no asistió su hermano, Enrique, que reside en Estados Unidos.

Según la prensa, los dos hijos del rey Carlos III y la fallecida princesa Diana pactaron que el menor no asistiera, a fin de evitar tensiones y ser el foco de atención en un día especial para uno de sus mejores amigos.



Guillermo, de 41 años, y Enrique, de 39, están distanciados desde que el segundo se desvinculara de la monarquía en 2020 para mudarse a Norteamérica con su esposa, Meghan Markle, con quien tiene dos hijos, Archie y Lilibet.



El príncipe Jorge -segundo en la línea de sucesión británica-, de 10 años, no pudo asistir a la boda de su padrino por celebrarse en un día de colegio, y tampoco estuvo el rey Carlos III, a su vez padrino del duque de Westminster.



Otra ausencia destacada fue la de Catalina, esposa de Guillermo y duquesa de Cambridge, que no ha sido vista en público desde que el pasado marzo anunció que estaba en tratamiento de cáncer.



Al casamiento entre Grosvenor, de 33 años, y Olivia Henson, de 31, acudieron unos 400 invitados, de acuerdo con los medios, entre ellos la princesa Eugenia y otros representantes de la aristocracia del país.



Después de la ceremonia religiosa, habrá una recepción en Eaton Hall, la mansión del novio en esa parte de Inglaterra, cercana al pueblo de Eccleston.



El duque de Westminster encabezó este año la lista de los cuarenta ricos menores de 40 años de 'The Sunday Times', con una fortuna estimada en 10.100 millones de libras (11.750 millones de euros).



La nueva duquesa de Westminster, que conoció a su marido tras ser presentados en 2021 por amigos comunes, creció en Londres y en el condado de Oxford, es una apasionada de la nutrición y la sostenibilidad en la alimentación.



Un portavoz de la pareja dijo que los dos "pusieron mucho cuidado en la planificación de la boda, poniendo su sello personal en todos los preparativos, e hicieron un esfuerzo consciente por involucrar a proveedores locales y regionales en varios aspectos del día".



El duque de Westminster se convirtió en multimillonario cuando heredó su título y el control del legado de los Grosvenor a los 25 años, tras la muerte de su padre por un ataque cardíaco en 2016.



Su empresa inmobiliaria, Grosvenor Group, posee alrededor de 300 acres de terreno en Mayfair y Belgravia, dos de los barrios más acomodados de Londres, así como importantes terrenos e inmuebles en otras ciudades del Reino Unido.

