'El Puma': Liliana Rodríguez, hija del artista, revela cómo cayó en el alcohol

Una de las hijas de José Luis Rodríguez, mejor conocido como "El Puma", hizo varias confesiones durante una entrevista.

Liliana Rodríguez Morillo reveló que el sufrimiento personal que atravesaba en un momento de su vida la llevó a refugiarse en el alcohol.

La cantante y actriz venezolana hizo esta revelación durante una entrevista en el programa "Siéntese quien pueda", del que también forma parte.

Durante la entrevista, la hija de "El Puma" contó su fuerte etapa en la que el alcohol se apoderó de su vida, detalles cuando tocó fondo y estuvo a punto de perder su vida; y tuvo una gran salvadora, su madre.

La actriz habló del momento que la hizo reflexionar y retomar su vida se dio luego de un episodio en el que intentó llamar a su padre "El Puma" y este le cortó la llamada y la ignoró, en el momento más difícil de su vida.

Tras encontrarla inconsciente en el baño, Lila Morillo le llamó la atención.

"Recuerdo que mi mamá entró y me dijo: ‘¿Acaso alguna vez te di yo este ejemplo? Mi mundo también se cayó una vez, ¿acaso me viste alguna vez destruida o deshecha? ¿Qué te pasa, no te quieres; yo te quiero?", comentó.

Además que su madre, la famosa cantante Lila Morillo, perdió dos embarazos durante su matrimonio con José Luis Rodríguez.

VEA TAMBIÉN: Kim Kardashian pagará una multa millonaria por promocionar criptomonedas en Instagram

¿Fueron estas perdidas espontáneas o provocadas?. La entrevista tiene más de 400 comentarios incluyendo asombrosas menciones de la madre de Liliana, la cantante venezolana Lila Morillo, quien dijo: "Esta es la mejor entrevista hasta el momento, sigue brillando hija, sin temor".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!