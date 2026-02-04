'El Temach' llega a Panamá con su 'show' en vivo 'SOLO'

"El Temach", una de las figuras más virales, polémicas e influyentes del ecosistema digital hispanohablante, se presentará en Ciudad de Panamá el 26 de febrero. Su espectáculo "SOLO" llegará al Aurora Soho Mall a las 8:30 p.m., como parte de su gira internacional "Solo Tour 2026", tras su exitoso recorrido por Estados Unidos (EE.UU.).

Con millones de seguidores en redes sociales, "El Temach" ha construido una comunidad sólida en México, EE.UU. y diversos países de América Latina. Su estilo directo, sin filtros y alejado de lo políticamente correcto lo ha posicionado como referente para muchos y provocador para otros.

No busca agradar a todos, sino despertar conciencias. Su mensaje gira en torno a las relaciones personales, la responsabilidad individual, el valor propio y la construcción de carácter, siempre desde una narrativa cruda, frontal y honesta.

El contenido de "El Temach" rompe con la validación superficial y promueve conversaciones incómodas pero necesarias en el contexto social actual. Esta esencia se traslada al formato en vivo, donde la interacción con el público cobra protagonismo central.

El show "SOLO" ofrece una experiencia intensa, reflexiva y cercana. Sus presentaciones presenciales han demostrado una notable capacidad de convocatoria y un impacto emocional que va más allá de la viralidad digital.

Como parte de su visita a Panamá, "El Temach realizará un "Taller Privado" el miércoles 25 de febrero a las 12:00 p.m., también en Aurora Soho Mall. Este encuentro exclusivo está limitado a 20 participantes.

El taller es una experiencia cerrada de dos horas, sin cámaras ni distracciones, pensada para profundizar en el desarrollo personal mediante una conversación directa, honesta y sin juicios.

Incluye dos horas exclusivas con "El Temach", asiento en primera fila para el show "SOLO", merch oficial "La Placa del Compa" y una ceremonia de "bautizo Temach". Está dirigido a quienes están listos para confrontar verdades incómodas y avanzar sin excusas.

Esta visita forma parte del "Solo Tour 2026", que consolida la expansión internacional de El Temach y su rol como una de las voces más comentadas y polarizantes del entretenimiento digital y el contenido de impacto social contemporáneo.

Las entradas podrán adquirirse exclusivamente a través de los sitios eltemach.net y ticketmas.com.

