Cancillera asegura que fallo de la Corte es jurídico y no una decisión política ni geopolítica

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá afirmó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que declara inconstitucional el contrato ley entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), se basa en un análisis jurídico y no está relacionada con decisiones políticas ni geopolíticas.

"Se trata de una determinación estrictamente jurídica, adoptada tras el análisis de una controversia legal relacionada con una concesión portuaria, y no de una decisión de carácter político ni geopolítico", dice la Cancillería en un comunicado.

En ese sentido señala que la decisión adoptada por la Corte "constituye el ejercicio legítimo de una facultad soberana del Órgano Judicial, conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico panameño".

Según la Cancillería, Panamá reafirma, de manera clara e inequívoca, su compromiso con el Estado de Derecho, la separación e independencia de los órganos del Estado y el respeto irrestricto a sus instituciones democráticas.

"El Gobierno Nacional respeta plenamente la independencia de los poderes del Estado y exhorta a todas las partes, nacionales e internacionales, a hacer lo propio, tal como se espera que ocurra cuando una empresa panameña o nacional es sometida a procesos judiciales en otras jurisdicciones soberanas", expresa.

Añade que cualquier controversia relacionada con concesiones o contratos debe resolverse exclusivamente dentro del marco legal correspondiente.

"Panamá seguirá siendo un actor responsable, confiable y comprometido con un orden económico y comercial internacional justo, abierto y regido por normas", señala la Cancillería quien añade que Panamá "mantiene una política exterior basada en el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados".

Además, asegura que Panamá continuará defendiendo sus instituciones, su soberanía jurídica y el carácter neutral e internacional del Canal, en beneficio no solo del pueblo panameño, sino de la comunidad global a la que sirve esta vía interoceánica.

De esta forma, el Gobierno panameño responde a la Oficina de Asuntos de HK y Macao que hizo fuertes señalamientos contra la decisión de los magistrados panameños al asegurar que se trata de un fallo "absurdo" y "extremadamente ridículo".

También advirtió a Panamá señalando que "deben reconocer la situación y corregir su rumbo. Si persisten en su camino y se mantienen obstinados, ¡pagarán inevitablemente un alto precio en términos políticos y económicos!", advirtió.