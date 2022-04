Elementos que limitan la comunicación de pareja

La comunicación con frecuencia es uno de los mayores problemas en las relaciones de pareja y este se debe a tres factores limitantes: Incapacidad para expresar quejas o anhelo, la percepción del problema e inhabilidad para escuchar a la pareja.

La forma en la que se expresan es clave para empezar una conversación, si se tienden a iniciar buscando culpables en la relación o utilizando términos inespecíficos como "siempre" y "nunca" se crea el ambiente perfecto para iniciar una discusión, resalta el psicoterapeuta y coach de parejas, José Villafuerte en su libro "Comunicación de pareja sin límites: Guía: los 7 pasos más efectivos para mejorar la comunicación de pareja".

Cuando se asume lo que la pareja va a decir o se está pensando en la forma de responderle se pierden los detalles más importantes del diálogo, ignoran lo que siente y lo que necesita la personas con la cual tienen una relación.

En cuanto a la percepción del problema, según Villafuerte algunos insisten en que el problema que dio pie a la discusión no fue como su pareja lo cita o lo expone, sino de cualquier otra manera, entrando en otro conflicto, quién tiene la razón.

Cuando se cae en esta dinámica la pareja inicia una "cacería de brujas" para determinar ¿quién es el culpable?, sin embargo, cuando esto sucede no significa de que vaya haber una reconciliación, todo lo contrario, sobreviene el distanciamiento de la pareja.

Otro tema que también es objeto de análisis es el manejo de la discusión y si la pareja cuenta con las suficientes herramientas para tratar de forma madura este tema.

El sexólogo y terapeuta de parejas, Frank Suárez (@franksosterapias), resalta algunos ítems de cómo las parejas pueden identificar si están manejando de forma madura sus discusiones.

Se está manejando de forma madura una discusión cuando no se ventilan los problemas de la pareja con familiares, no se colocan indirectas en estados de WhatsApp o redes sociales, no se usan a los hijos como mensajeros para comunicarse, el diálogo con respeto se sigue manteniendo, nunca se duerme en cuartos separados, las tareas y compromisos domésticos de cada uno se siguen cumpliendo, se acuerda un momento para conversar a solas y poder arreglar las cosas, y se sigue asistiendo a reuniones de amigos o compromisos son mantenerse distanciados.

