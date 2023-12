Elim Josué, otro beneficiado de los auxilios del Ifarhu

El creador de contenido Elim Josué Rayo se anticipó a la polémica, confesó que fue beneficiado con un auxilio económico del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y aseguró que no tiene ningún vínculo político.

Para evitar malos entendidos, según Rayo, prefirió hablar del tema, ya que considera que esta es una información pública y que no se debe esconder.

Explicó que durante la pandemia de la covid-19 trabajó en la institución y que aplicó dos veces para un auxilio económico, de los cuales tuvo conocimiento por medio de una amiga, y la primera vez se lo negaron.

“(…) la segunda vez yo insistí, insistí, insistí, hasta que se me otorgó. Esto lo estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo, porque no le debo nada a nadie, yo trabajé desde que tengo 16 años con mi papá, no soy hijo, ni sobrino, ni primo, ni tengo ninguna relación con una persona con algún cargo político”, aseguró.

Sobre la razón por la que decidió hablar al respecto dijo: “No lo estoy haciendo porque tenga miedo, ni porque debo algo, ni porque me sienta mal, lo hago porque quiero…”.

Asimismo, reveló que los recursos que le otorgó la institución lo está usando para estudiar inglés en Europa.

Sin embargo, según una investigación de Informa T Panamá, este no sería el único beneficio económico que ha recibido Rayo, también obtuvo un capital semilla de la Ampyme.

Se desconoce en qué invirtió los fondos el creador de contenido, quien estuvo envuelto en una polémica por asegurar que encontró un gusano en su comida en un restaurante de sushi de la localidad.

A pesar de los esfuerzos de Rayo, por evitar los ataques, su revelación ha ocasionado molestia e indignación.

“Cansada ya de tanta corrupción y aquí no pasa nada”, “Ese tipo que dirijía el Ifarhu debería ya estar preso”, “Otorgan esos auxilios económicos por influencias y no por MÉRITO, NINGUNO PÚBLICA SUS NOTAS… a ver qué tan buenos estudiantes son y qué tanto se lo merecen” y “Bárbaro... Y eso que hace como 3 meses le quería sacar 8 mil palos a Nación Sushi por una ‘Supuesta’ intoxicación”, son algunos de los comentarios.

