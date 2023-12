‘Ella Baila Sola’ lidera las mejores canciones de 2023

“Ella Baila Sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma, lidera la lista de “Las 100 mejores canciones de 2023” de Rolling Stone.

Anualmente, la publicación hace un recuento de las mejores canciones y en 2023, la música mexicana alcanzó otro nivel, “fenómeno cultural” que ha sido difícil de ignorar, por lo tanto, su éxito es una de las “historias musicales más importantes y globales del 2023”.

Rolling Stone subrayó que ninguna canción capturó el movimiento como “Ella Baila Sola”. “(…) rápidamente dominó las listas, convirtiéndose en el número uno mundial en Spotify y aterrizando en el Billboard Hot 100. Top Five: esta última una hazaña histórica que solo demuestra todo el poder de la música mexicana”, señaló la publicación.

La colaboración de Eslabón Armado y Peso Pluma debutó en abril, solo en Youtube cuentan con más de 436 millones de reproducciones y ocupa el puesto 36 del top global de videos musicales.

El segundo lugar de la lista lo ocupa la canción “Boy's a liar Pt. 2” de PinkPantheress e Ice Spice, seguida por “A&W” de Lana del Rey, “I Remember Everything” de Zach Bryan y Kacey Musgraves y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Shakira y Bizarrap.

El puesto seis lo tiene NewJens, grupo femenino surcoreano, con “Super Shy”, y le sigue Olivia Rodrigo con “Get Him Back!”, Lil Yachty con “Strike (Holster)”, Billie Eilish con “What Was I Made For?” y Victoria Monét con “On My Mama”.

Las canciones mencionadas anteriores son solo los diez primeros puestos del recuento, temas como “Flowes” (12) de Miley Cyrus, “Is It Over Now?” (19) de Taylor Switf, “Un x100to” (21) de Grupo Frontera y Bad Bunny, “Paint the Town Red” (25) de Doja Cat, “TQG” (28) de Karol G y Shakira y “Vampiros” (32) de Rosalía y Rauw Alejandro, quienes terminaron su relación este año, también aparecen en la lista.

Cabe mencionar, que hay varios artistas que tiene más de una mención en el listado como es el caso de Taylor Switf, Bad Bunny, Grupo Frontera y Peso Pluma.

Adicional, cabe mencionar, que algunos de los trabajos en solitario de los miembros de BTS, V y Jungkook aparecen en el recuento, hablamos de “Rainy Days” (58) y “Seven” (99), respectivamente.

¿Qué te pareció la selección? Puede ver la lista completa aquí.

Con información de Rolling Stone...

