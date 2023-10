Ender reflexiona sobre el conflicto entre Israel y Palestina

Unos 1,200 muertos y más de 2,200 heridos, es la cifra de afectados hasta el momento en la guerra entre palestinos e israelíes.

Erika Ender alzó su voz por este delicado tema que llena de tristeza al mundo entero. La artista panameña publicó un video de reflexión en su cuenta de Instagram.

La panameña no comprende cómo es que en la propia casa de estas personas, un lugar en donde se supone que estarían seguros, no lo están y suceden este tipo de cosas que llenan de luto y desesperación a cientos de familias.

“Que la violencia de las series y las películas no nos hagan insensibles", dijo.

"Cabe recordar que detrás de las cifras y de los titulares son vidas humanas las que están destrozadas y familias que están sufriendo…”, añadió.

Erika Ender asegura que nadie en el mundo debería vivir con terror y violencia, todos deberíamos vivir en paz y con seguridad.

No entiende cómo es que nosotros los seres humanos siendo los que más pensamos deberíamos desarrollar herramientas para poder comunicarnos: "¿cuánto tiempo más va a pasar para que se acaben las guerras?”, dijo.

Comentó que, hay que hallar una solución pacífica ante este tipo de situaciones y un entendimiento profundo, piensa Ender.

Tras este video, la cantante istmeña ha recibido mensaje de apoyo por la reflexión sobre esta guerra.

"Muy triste 100 % de acuerdo, no debería pasar"; "Lo más triste es la falta de empatía, cómo eso no está pasando en mi país, no me importa… pongamos las barbas en remojó!"; y "Triste lo que esta sucediendo, oremos por nuestros hermanos".

