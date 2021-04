Enrique Guzmán demanda a Gustavo Adolfo Infante, periodista que entrevistó a Frida Sofía

Además de demandar a su nieta Frida Sofía Guzmán, el cantante Enrique Guzmán también ha demandado a Gustavo Adolfo Infante.

Fue el propio comunicador, que realizó la entrevista donde Frida confesó que su abuelo materno le hizo tocamientos indebidos cuando era una niña, quien aseguró que el rockero entabló un proceso legal en su contra.

"Me ha denunciado, me ha demandado y yo soy un reportero que fui a hacer una entrevista. Yo no sé si el señor Enrique Guzmán la manoseó desde los cinco años de edad, si lo hizo es un delito. Enrique Guzmán demandó a su nieta para callarla y me está demandando a mí también. Yo creo que no puedes matar al mensajero, hay que afrontar lo que dicen que tú hiciste", dijo Gustavo Adolfo Infante.

Puntualizó que Enrique Guzmán está atentando contra su libertad de expresión y resaltó que es visible que el cantante tiene un serio problema de ira.

"No solo es acusado de mal tocar a su nieta, de manosearla, de quererla callar, de quererla meter a la cárcel. También de atentar contra la libertad de expresión, yo creo que el señor Enrique Guzmán tiene un serio problema de ira, de carácter", manifestó.

El periodista podría estar en problemas, si se comprueba que pagó por la entrevista que tuvo con Frida Sofía, se lee en una nota de "La Botana".

A través de un comunicado de prensa, López Valdez Abogados, firma que representa a Enrique Guzmán, interpuso una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar.

De acuerdo al documento, publicado el 20 de abril, la querella fue formulada en contra Sofía “N” y quién y quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio del músico.

Ahora será el Ministerio Publico el encargado de iniciar una investigación y de reunir los indicios necesarios para esclarecer los hechos, además busca la reparación del daño.

“La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba para que, en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima”, explica la nota firmada por el abogado penalista Marco López.

