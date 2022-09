'Érase una vez un genio', una nueva versión de un cuento clásico

La nueva película de George Miller y con la actuación de Idris Elba y Tilda Swinton llamada "Érase una vez un genio" se unirá este 1 de septiembre a la cartelera de los cines de la localidad.

"Érase una vez un genio" ("Three thousand years of longing") tuvo su debut mundial en el pasado Festival de Cannes con la participación de Miller y sus protagonistas, desde entonces se ha exhibido en todo el mundo y Panamá no podía ser la excepción.

La película de Miller es una versión moderna de un cuento clásico, una aventura fantástica donde una mujer Alithea (Tilda Swinton) descubre un genio (Idris Elba) en una lámpara, sin embargo, sabe que las historias sobre deseos concedidos nunca terminan bien.

El personaje de Swinton se niega a pedir sus tres deseos, lo cual liberaría al genio, quien, en un esfuerzo por convencerla, le contará sus aventuras y cómo el enamorarse de la mujer equivocada lo convirtió en prisionero de la lámpara.

El genio anhela libertad y la mujer compañía. ¿Quizás encuentren en el otro lo que siempre anhelaron y necesitaron?

"Érase una vez un genio" conducirá al público hacía muchos misterios y paradojas de la vida que trasciende el tiempo y el espacio.

"Tiene elementos de acción, aventura, epopeya histórica. La película explora lo que es real y lo que es fantasía, pero, sobre todo, se trata del amor: el misterio del amor", aseguró Doug Mitchell, productor de la cinta y quien ha trabajado con anterioridad con Miller.'



Los efectos especiales, la banda sonora y la actuación de los talentos son algunos de los elementos que han sido destacados por la crítica.

"Es necesario mencionar el maravilloso uso de las imágenes en movimiento en la película. Se nota por primera vez cuando pasamos de una toma de las ruedas del avión a una de las ruedas del carrito de las maletas, y a lo largo de todo el filme se repite la belleza de las transiciones entre una imagen y la siguiente, los sonidos se acoplan y armonizan", comentó Javiera Hojman de "Culturizarte".

"'Three thousand years of longing' es conmovedora, más de lo que parece estar preparada durante la mayor parte de su tiempo de ejecución, y más de lo que su estructura inconexa parece permitir", señaló el portal "IndieWire", llamándola "grandilocuente" y afirmando que "la química entre Swinton y Elba se vuelve cada vez más potente".

