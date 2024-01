Eric Espino: El inicio de sus célebres pregones

Cuando Eric Espino (empresario, exbeisbolista y comentarista deportivo) comenzó a narrar partidos de béisbol, en 1995, decir frases o pregones durante las transmisiones no era lo común, sin embargo, por iniciativa propia llegó a la conclusión de que las descripciones de los juegos necesitaban un ingrediente adicional.

Un juego de béisbol, que dura entre dos o tres horas, donde solo se corre y se batea, puede ser algo monótono, aunque no es el caso de las transmisiones de Espino, ya que su experticia, adquirida durante sus 20 años como beisbolista, le han dado la capacidad de transportar al aficionado al terreno de juego.

"Las niñas, las niñas, qué linda están las niñas", "Ahora es cuando las flores huelen", "Sabroso, sabroso", "váyase por la orillita", "mueble fino" y "terrícola VIP", son algunos de los pregones del repertorio de Espino que se han convertido en parte de la cotidianeidad de la afición.

Espino, quien inició su carrera como comentarista en RPC Radio, explicó a Panamá América que fue el primero en incluir durante las transmisiones los pregones, pero no es decir, por decir, todo depende de lo que ocurre en el juego, advirtió que no se puede hablar y hablar y perder el hilo de lo que está sucediendo en el encuentro.

Antes de que convirtiera en uno de los comentaristas de béisbol más populares de la localidad, Espino ya había tenido experiencia narrando juegos con Víctor Raúl Vásquez (Radio Mía) y Rafael "Chequele" Samudio, no obstante, la oportunidad de entrar a RPC Radio se la presentó "Lemo" Jiménez.

Desde que aceptó, durante sus 29 años de trayectoria ha vivido grandes momentos de la historia del béisbol local e internacional, fue a Estados Unidos a comentar Series Mundiales por 10 años consecutivos para RPC TV y también ha vivido situaciones difíciles como cuando se fracturó la rodilla izquierda.

El oriundo de Las Tablas contó que sufrió la lesión cuando asistió a transmitir el juego entre Panamá y México en los XIV Juegos Deportivos Panamericanos, en República Dominicana. Intentó saltar por el dugout del estadio Quisqueya, pisó mal sobre una colchoneta y se resbaló.

Tras el incidente fue llevado al hospital y decidió operarse en Panamá, tiene platina y varios tornillos en la rodilla. "(...) Eso fue un momento muy difícil para la carrera, estuve incapacitado como tres meses", confesó Espino, quien es licenciado en farmacia y escribió el libro "Nuestra Pasión, el béisbol".

Pese a todo, hay Eric Espino para rato, comentó durante nuestra conversación, aunque cuando se le consultó si ha pensado en el retiro dijo que sí, pues como recordarán jugaba béisbol como un pasatiempo, lugar que ahora ocupa la narración, ya que su negocio es el área farmacéutica.

Datos

Como beisbolista, Eric Espino jugó 14 años para Veraguas y 6 para Panamá Oeste, fue el primero en llegar a los 500 imparables en la historia del béisbol mayor, líder a nivel nacional en carreras empujadas y anotadas, y miembro fundador del primer equipo de Panamá Oeste en 1975.

Recientemente, en un homenaje por su trayectoria, se retiró el 32 del equipo de Panamá Oeste, el cual no fue su primera opción, llevó el 13, en 1975, no le dio suerte, por esta razón cambió, no obstante, no quería números de fechas.

Con el equipo de Veraguas ganó el Campeonato de Béisbol Mayor en 1984, fue campeón bate y jugador MVP de la temporada.

Además, Espino tuvo la oportunidad de jugar en las Grandes Ligas de Béisbol (MLS), rechazó la oferta y optó por sus estudios y jugar a nivel nacional.

