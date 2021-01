Erika Ender habló del 'bullying' que le hacían a causa de su cabello

La cantante y compositoria panameña Erika Ender contó sobre el bullying que sufrió en un momento de su vida.

Versión impresa

Todo esto lo comentó en una entrevista que dio la panameña a People en Español.

Durante esta entrevista Ender habló sobre su más reciente álbum: MP3-45 y, además, dijo que antes de que adoptara su cabellera rizada sufrió de bullying a causa de sus rizos.

"Me decían 'micrófono', 'trapeador' y todo eso", dijo Erika Ender a People en Español.

"Cuando yo era chica por mis rulos en la escuela yo tenía bullying", añadió.

Durante esta entrevista recordó: "En un país como el mío … todo el mundo se plancha el pelo y yo me lo planché también por muchos años".

"Me hacían bullying en la escuela, que lo manejé así un tiempo cuando me llegó la adolescencia; como no habían productos en ese tiempo para ese tipo de pelo y la humedad de Panamá no me ayudaba, entonces me lo empecé a planchar", añadió.

"Hasta alisado me hice en una época, que fue la metida de pata más grande que hice porque me demoró siglos volverme a crecer", también mencionó en la entrevista.

VEA TAMBIÉN: Biblioteca Nacional retomará la atención presencial a sus usuarios el 15 de febrero

Continuó: "A los 22 años salgo al shopping center… y no había dado tiempo de hacerme el blower -ya yo vivía en Miami- y me encontré con dos amigas que me dijeron: 'Qué linda te ves ¿te hiciste permanente?', porque yo siempre lo tenía [el cabello] liso. 'Pero qué bien se te ve".

"¿Puedes creer que en el momento en que yo acepté mi pelo…todo me cambió, para bien?", exclamó.

Erika Ender señaló a People en Español: "Encontré mi sonido, el mismo pelo rizado me hizo empezar a vestirme diferente, me empecé a proyectar diferente y yo creo que era porque me había aceptado".