Erika Ender se casó en un ceremonia oficiada por Ismael Cala

La cantautora panameña Erika Ender se casó el fin de semana con Michael Dravo en una ceremonia íntima oficiada por el periodista y conferencista Ismael Cala.

La unión tuvo lugar en Cala Botanic Sanctuary, el 21 de enero, donde la naturaleza, la paz y el buen gusto propiciaron un ambiente lleno de energía, según contó Ender.

La panameña compartió con sus más de 268 mil seguidores en Instagram un videoclip del matrimonio con Dravo y aprovechó para agradecerle a sus amigos, familiares y a todos aquellos que hicieron que su día fuera muy especial.

“A estas alturas no es el traje de novia. Es tener los pantalones de darse la oportunidad de apostarle al amor de nuevo. No es la fiesta, sino la tribu de incondicionales que te aman y acompañan. No es la ilusión del para siempre, sino la intención de amar a diario como si fuese el último día”, escribió Ender en la publicación.

Crear la velada perfecta para los novios estuvo a cargo de Indira Ovalles, wedding planner para el mercado hispano en Estados Unidos, quien, además, reveló algunos detalles de la ceremonia.

Mostró los recordatorios (velas, jabones y otros), se inauguró en la boda una estación de rodizio grill (solicitud del novio) y los novios hicieron una guerra de baile en la fiesta, gringos vs. latinos.

“Debo decir que el novio es uno de los pocos gringos que baila perfecto merengue”, expresó Ovalles, que agradeció a los novios y aseguró que fue un honor planear su matrimonio.

La recepción de los invitados fue amenizada por la cantante Alemor y la entrada de Ender no podía ser de otra forma, entró cantando y usando un conjunto de saco y pantalón.

Respecto al rol que tuvo Cala en la ceremonia, Erika afirmó que este momento es el más grande regalo que el periodista podía darle en la historia de su amistad.

“Hoy tuve el privilegio y la inmensa alegría de oficiar la boda de mi hermana del alma, Erika Ender en el mágico Cala Botanic Sanctuary… Las palabras se quedan cortas para expresar lo que significa ser testigo de este momento tan sublime en su vida. Erika no es solo una amiga; es mi hermana del alma. Presenciar su unión con Mike ha tocado profundamente mi corazón”, mencionó Cala.

