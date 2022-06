Erika Ender se mantiene fiel a su propósito, utilizar su talento para el bien común

La fama, los reflectores, los premios y todo lo que conlleva ser una figura exitosa en la industria musical podría en algunos casos hacer que los artistas olviden sus inicios e incluso cambiar drásticamente su personalidad, sin embargo, la cantautora panameña Erika Ender es una de las muchas excepciones, en sus 30 años de carrera se ha mantenido fiel a sus valores, propósitos y nunca olvida sus orígenes.

Erika Ender, la compositora hispana más exitosa de la industria musical y acreedora de múltiples premios, ha amplificado los éxitos que ha cosechado durante estas tres décadas y ha impactado positivamente a otras personas.

"Mi mamá siempre me dijo: 'su talento hija tiene que ser usado con un propósito, nunca te la creas, úsalo para el bien común', eso yo creo que fue un hábito y un deber que mi mamá me fue poniendo en el disco duro…", comenta a Panamá América.

Tanto para la cantante como para su hermana, Ilka Ender (directora ejecutiva de Fundación Puertas Abiertas), la filantropía es una misión de vida. "Nosotras sentimos que al hacer esto le estamos cumpliendo al mundo y a nuestros padres… se volvió en algo que amamos", reconoce la cantautora y comunicadora.

Con solo 15 años, ella fue testigo de cómo su talento puede ser usado en pro del bien común. Recuerda que, durante la invasión de Estados Unidos, en 1989, hubo una ola de saqueos y entre los objetos robados se encontraba la primera bandera del país, la cual fue cosida por María Ossa de Amador.

La bandera fue devuelta bajo "secreto de confesión" y nunca sabremos si la poesía escrita por Ender, llamada "A mi bandera perdida", fue la razón, pero ella desea creer que sí, ya que su obra hacía un llamado a la conciencia de la persona que la tenía y no la juzgaba, le decía "lo que tienes en tus manos no te pertenece a ti, le pertenece al país...".

"A mi bandera perdida" fue una asignación de la profesora de literatura de la cantante y sin planearlo ni buscarlo Ender se convirtió en la ganadora de un concurso nacional de poesía y la obra fue leída en los desfiles patrios y difundida en cadena nacional, por lo que se sospecha que sus palabras tocaron alguna fibra en la persona que tenía en su poder la bandera.

Al recordar esta anécdota Ender reafirma que para ella lo más importante no es la fama ni el dinero, eso viene a consecuencia de hacer un buen trabajo, lo verdaderamente valioso para ella es hacer un trabajo con responsabilidad, sabiendo que su legado perdurará a través de la música.

Ender celebrará su trayectoria y lo realizará en pro del bien común, regresará donde todo inició, el Teatro Anayansi, lugar en el que tuvo su debut como solista en 1992, el 30 de junio y los fondos recaudados serán destinados a los proyectos de la Fundación Puertas Abiertas.

"Erika Ender: 30 Años de Trayectoria", según explica Ender, más que un concierto será una puesta en escena de su carrera con música en vivo y el público podrá disfrutar de una experiencia inusual y muy especial.

"Nos va a servir para refrescar la historia, refrescar las experiencias, los aprendizajes, muchas cosas que la gente no se acuerda o no sabe y ojalá que esas experiencias puedan servir para que sea motivación para ellos mismo, para cada uno de los asistentes, que es lo que a mí me gusta, sentir que toque una fibra que va hacer que tú salgas de ahí de pronto como una nueva versión de ti mismo", expresa la miembro más joven en haber sido inducida Fama de los Compositores Latinos.

