Erika Moreno, tambor mayor de 'Apocalipsis', sinónimo de elegancia y garbo

La elegancia, el garbo y el vestuario de Erika Moreno, tambor mayor de la Banda Internacional Apocalipsis, cautivó al público que asistió al desfile del Día de los Símbolos Patrios, 4 de noviembre, en calle 50, auge que nunca se esperó.

La última presentación prepandemia de Moreno tuvo buenos comentarios y con motivo al retorno de los desfiles por las efemérides patrias se propuso superarse a sí misma.

De cara a las próximas presentaciones, Moreno (@tambormayorbandaapocalipsis) conversó con Panamá América y reveló algunos detalles sobre su trayectoria en las bandas y su presentación en calle 50.

Antes de unirse a las bandas independientes, la beldad fue en 2003, su último año de bachiller, líder de las batuteras del Instituto Justo Arosemena, luego se unió a la Banda Internacional Panamá para Cristo, donde estuvo por muchos años, hasta que decidió terminar este ciclo de su vida y se retiró.

El retiro de Moreno no duró mucho, en 2018, entró a las filas de la Banda Internacional Apocalipsis, de Colón, como guaripola y en 2019, la consideraron para la posición de tambor mayor.

Respecto a la presentación del 4 de noviembre, confesó que muchas personas no lo saben, pero fue un día muy estresante, sus botas se las entregaron poco antes del desfile, 2:00 p.m., ya la banda estaba formada y cuando llegó a la ruta ya sus compañeros habían salido, no obstante, este suceso no lo recuerda, ya que pese a todo fue "un día espectacular".

"(…) Desfilar en la calle 50, las personas, todo, fue realmente hermoso y mira lo que ocasionó todo eso", dijo entre risas Moreno.

Además de la elegancia y la destreza, el vestuario que usó Moreno para la ocasión también llamó la atención, el cual aseguró se inspiró en el traje típico que utilizó Ana Luisa König, Miss Universo Chile, en la edición 2012, del certamen internacional.

Afirmó que su pareja la alentó a usar algo diferente, por lo que, desde 2019, ya tenía de tres a cuatro opciones, y decidió que era el momento de usar el diseño inspirado en traje típico de la miss chilena.

Por otra parte, detrás de la ejecución en los desfiles hay horas de práctica. Este año iniciaron tarde debido a que había mucha incertidumbre sobre si había o no desfiles, no obstante, una vez confirmadas las actividades, la banda de Moreno, quien también es instructora de las guaripolas, se reunió una vez a la semana para los ensayos, con una duración de entre tres y cuatro horas.

Las horas de ensayo han rendido sus frutos, pues con la exposición que ha obtenido la banda, Moreno espera derribar los prejuicios que giran en torno a estas agrupaciones porque en sus filas hay personas "buenas y profesionales".

"(…) lo que más me ha gustado es que las chicas vean que podemos proyectar algo bonito… elegancia, donaire… mostrarle algo al público bonito, no algo vulgar… Siento que esto es lo que más me llevo, porque es lo que más ha exaltado el público", reconoció.

Presentaciones

La Banda Internacional Apocalipsis se presentará el 19 de noviembre, en Chitré, en el desfile de bandas independientes y el 27 de noviembre, en La Chorrera, por la celebración de la Independencia de Panamá de España.

