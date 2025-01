¿Sabe qué es la comunicación erótica? El término se usa para describir la conversación que tiene una pareja sobre su sexualidad, es un espacio de confianza, donde las partes pueden expresarse para el beneficio de su intimidad y fortalecer aún más su vínculo.

La comunicación debe ser efectiva, ya que entre más fluida sea la conversación es más probable tener una vida sexual satisfactoria, aunque también hay que ser realistas, hay errores que pueden influir negativamente en la llegada o interpretación de lo que se dice o hace.

El sexólogo Ezequiel López explicó que la comunicación erótica se puede tener para resolver un problema, evitar algo que no te gusta o acentuar aquello que te da placer, y si se realiza de forma adecuada será beneficioso para su vida sexual.

Comentó que hay "ruidos" que pueden "empantanar la situación", es decir, no lograr una comunicación erótica efectiva, por consecuencia tampoco mejorará la intimidad de la pareja.

Cuando las parejas hablan de sexualidad hay errores típicos que suelen cometer con mucha frecuencia como expresarse en negativo, usar insultos, descalificar o atribuir intenciones que no son reales.

A continuación, el especialista explicó cada uno de los errores que se deben evitar cuando se habla de sexualidad.

- Expresarse en negativo: En lugar de decir "tú nunca me tocas" recomendó usar "me gusta cuando me acaricias, quiero que lo hagas más", ya que la primera no es la expresión de deseo, sino un reproche.

- Usar insultos: Utilizar términos peyorativos es un error destructivo y del que quizás no haya retorno.

- Descalificar: Los comentarios hirientes e irónicos ubican al otro en un lugar de incapacidad, de ignorancia y por lo tanto de inferioridad.

- Atribuir intenciones que no son reales: La diferencia de género, experiencias y personalidad con frecuencia te llevan a atribuir ciertos motivos a conductas del otro, que solo en ocasiones reflejan la realidad.