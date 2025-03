Es posible sobrevivir a un infarto

​Las enfermedades cardiovasculares encabezan la lista de causas de mortalidad a nivel mundial, y entre ellas, el infarto de miocardio destaca por su frecuencia y letalidad. En Estados Unidos, se estima que cada 40 segundos una persona sufre un infarto. Sin embargo, no todos los infartos presentan síntomas evidentes; algunos ocurren de manera silenciosa, pasando desapercibidos y aumentando el riesgo de complicaciones graves.

"Desafortunadamente, esa es la naturaleza de los infartos. Es posible realizar exámenes que no muestran bloqueos, pero la naturaleza de los bloqueos es que pueden comportarse de manera impredecible y ocurrir repentinamente", explica el Dr. Kwan Lee, Licenciado en Cirugía y cardiólogo intervencionista en Mayo Clinic. "A pesar de nuestros mejores esfuerzos, los infartos aún pueden ocurrir de forma repentina en pacientes."

Un infarto silencioso, también conocido como isquemia silente, es aquel que no manifiesta síntomas claros o cuyos signos son tan leves que pueden confundirse con molestias menores. Según el Centro Médico ABC, estos síntomas pueden incluir agotamiento, dificultad para respirar, dolor leve en la espalda o brazos, molestias en la garganta o el pecho, mareos, náuseas, sensación general de incomodidad y sudoración.

Un caso emblemático es el del músico de country-rap Colt Ford, quien en abril de 2024 sufrió un infarto masivo tras una actuación en Arizona. Ford, de 55 años, se desplomó minutos después de finalizar su concierto y fue reanimado en dos ocasiones camino al hospital. "Morí dos veces ese día", recuerda el artista. Sorprendentemente, Ford no había experimentado síntomas previos y, según CBS News, incluso había pasado un chequeo médico reciente sin indicios de problemas cardíacos.

Colt entró en paro cardiaco dos veces. Fue reanimado con descargas eléctricas de un desfibrilador para reiniciar su corazón en ambas situaciones. "En muchos lugares del mundo, donde no hay acceso a una atención tan especializada para shock cardiogénico, él simplemente no habría sobrevivido. A escala mundial, la mayoría de la gente no sobrevive", dice el Dr. Lee.