'Escape bajo fuego' es más que una película sobre la guerra

El actor Gerard Butler (300) está de vuelta en la pantalla grande para una misión encubierta en la película “Escape bajo fuego”, la cual estrenará esta semana (27 de julio) en los cines de la localidad.

“Escape bajo fuego”, además de ser protagonizada por Butler, es dirigida por Ric Roman Waugh y la historia está basada en hechos reales y escrita por Mitchell Lafortune.

El guión de Lafortune se sitúa en la guerra de Medio Oriente, no obstante, de acuerdo a Waugh, en una entrevista para “La Razón”, pese a que hay muchas películas sobre la guerra esta es muy distinta.

“Me encantó la forma en que el guión de Mitch dio voz a todas las partes atrapadas en este ciclo constante de guerra en Medio Oriente… Encontrar tanta empatía, incluso en aquellos que persiguen a nuestros héroes, es una hazaña excepcional”, comentó el director escocés.

La película sigue a Tom Harris (Butler), un agente encubierto de la CIA, en una misión en la que debe sabotear una instalación nuclear en territorio iraní.

La misión se complicó, se filtró información sobre el objetivo de Harris y su identidad quedará al descubierto, lo que supone que su vida y de todos aquellos que lo apoyaron en la operación estará en peligro.

El personaje de Butler y un intérprete afgano se verán constantemente evadiendo fuerzas mortales mientras intentan escapar de Irán. ¿Lo lograrán?

Colaboración

Ric Roman Waugh y Gerard Butler han colaborado varias veces, el director escocés considera al histrión un amigo, se conocían desde antes de su primer trabajo juntos e incluso se le hace extraño llamarlo por su nombre, para él simplemente es Gerry.

“(…) Humaniza a todos sus personajes, por duras que sean las circunstancias. No es el tipo de tío que quiere matar a cincuenta personas y no tener ni un rasguño. Quiere siempre mostrar sus debilidades, porque él se considera un hombre de acción, no un héroe de la misma”, dijo Waugh sobre Butler.

“Es el hombre de acción definitivo”, puntualizó el cineasta.

