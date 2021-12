Estefana sobre el 2021: 'El universo básicamente me escupió en la cara, pero gané cosas tan valiosas'

El 2021, será un año que Stephany Ruíz, conocida artística como Estefana, no olvidará, pues perdió “demasiado”.

Versión impresa

“2021, el año que jamás olvidaré, el año en el que perdí demasiado, salud, trabajo, pasando por personas que pensé que eran mi familia”, se lee en la descripción de una publicación de Estefana.

La cantante compartió un montaje de algunos eventos que vivió en 2021, y donde comenta que el universo le escupió en la cara, sin embargo, a pesar de la adversidad ganó cosas muy valiosas.

“Gané amor de verdad, solo me queda agradecer por todo lo que pensé que no existía, por lo que pensé que no era importante”, escribió.

Además, experimentó en carne viva "familia es familia, ‘no hay mal que por bien no venga’, ‘Dios aprieta, pero no ahorca’, ‘donde hubo fuego cenizas quedan’, ‘no hay mal que dure cien años’, ‘quien tiene boca se equivoca’”.

Cabe destacar, que Estefana está batallando contra el cáncer, el 15 de agosto, compartió con sus seguidores en Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mama y el 24 de agosto inició con el tratamiento.

“Bailemos este tango dramático con amor”, dijo la cantante, quien compartió una fotografía donde se le ve recibiendo su primera quimioterapia.

Desde entonces, Estefana ha enfrentado con valentía y coraje la enfermedad, y día a día comparte con sus seguidores la evolución de su estado de salud.

VEA TAMBIÉN: Daddy Yankee habla de 'una última gira' alimentando rumores sobre su retirada

En redes sociales algunos usuarios han manifestado su apoyo y sus mejores deseos para el año venidero, aquí algunos de los mensajes:

“Todos aprendimos con vos, lo mejor está por venir”, “Lo mejor está por venir mi amor”, “Nuestra guerrera y siempre acompañada de tu batallón sonrisa”, “Feliz 2022 negrita. Segura estoy de que ganaste muchas cosas y ganarás muchas más”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!