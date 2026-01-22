Estrellas de 'Heated Rivalry' portarán la antorcha olímpica

Hudson Williams y Connor Storrie, las estrellas de la serie "Heated Rivalry", han sido seleccionados como portadores de la antorcha olímpica para los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026.

Esta noticia, anunciada el 22 de enero, por el comité organizador y HBO Max, ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos de la ficción televisiva y del deporte.

Los actores participarán en el relevo de la llama olímpica rumbo a la Ceremonia de Apertura del 6 de febrero.

"Heated Rivalry", basada en la novela de Rachel Reid, ha conquistado audiencias globales desde su estreno en noviembre de 2025. La producción canadiense, emitida en Crave y disponible en HBO Max, narra la intensa rivalidad y romance secreto entre dos jugadores de hockey sobre hielo: Shane Hollander (interpretado por Hudson Williams) e Ilya Rozanov (encarnado por Connor Storrie).

Hudson Williams da vida a Shane Hollander, el capitán canadiense-japonés de los Montreal Metros, un personaje disciplinado y admirado que oculta su vida personal. Por su parte, Connor Storrie interpreta a Ilya Rozanov, el carismático y provocador ruso de los Boston Raiders. La química entre ambos actores ha sido clave para el impacto de la serie, que explora temas de identidad, amor prohibido y el mundo del deporte profesional.

El relevo de la antorcha olímpica es una tradición emblemática que simboliza unidad, paz y excelencia. Iniciado en Olimpia, Grecia, el recorrido atraviesa diversas regiones antes de llegar a Milán-Cortina. La inclusión de Williams y Storrie resalta cómo la cultura pop y el deporte se entrelazan en eventos globales de esta magnitud.

Esta designación reconoce el impacto de "Heated Rivalry" más allá de la pantalla. La serie ha inspirado conversaciones sobre representación LGBTQ+ en el hockey y otros deportes, atrayendo incluso a nuevos aficionados al mundo del hielo. Portar la antorcha representa un honor que conecta su ficción con los valores olímpicos reales.

Aunque aún no se han revelado los detalles exactos de su participación —como la fecha, el lugar o el tramo específico del relevo—, la expectativa es alta. Los fanáticos especulan sobre si los actores lucirán atuendos especiales o si habrá guiños a sus personajes. Lo cierto es que su presencia añadirá un toque de emoción extra al evento.

El anuncio llega en un momento de máxima popularidad para ambos intérpretes. Tras apariciones en alfombras rojas, programas de televisión y premios, este rol olímpico consolida su ascenso meteórico.