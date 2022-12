Estrena en Panamá 'Avatar: El sentido del agua'

En estos últimos días del 2022, llega a las salas de cine locales, "Avatar: El sentido del agua", una película de James Cameron.

La historia está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, "Avatar: The Way of Water" (título en inglés) empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren, se lee en la sinopsis.

Ya ha pasado más de una década desde que estrenó "Avatar", una de las películas más taquilleras de la historia del cine.

Críticas

Este filme ha generado algunas críticas de parte de los cinéfilos.

- " Más potente y audaz que la primera (...) Ha creado su propia realidad, una meticulosa construcción del mundo tan asombrosa y envolvente como nunca antes habíamos visto en pantalla", escribió Leah Greenblatt de "Entertainment Weekly".

- "El viaje cinematográfico más impresionante de James Cameron hasta la fecha. Sí, el autodenominado "Rey del Mundo" lo ha vuelto a hacer. (...) Es mejor que la primera porque Cameron permite que las cosas se vuelvan más raras y salvajes", compartió Austin Collins de "Rolling Stone".

- "La ingeniosa secuela que esperábamos (...) La acción culminante de 'Avatar: The Way of Water' representa un círculo completo para Cameron (...) En lo que respecta a 'blockbusters', el director permanece imbatible", considera Johnny Oleksinski de "New York Post".

