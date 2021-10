Estrena la cinta 'Los santos de la mafia' en los cines de la localidad

Entre 1999 y 2007, se transmitió "Los Soprano", producción que marco la era dorada de las series de televisión y 14 años después de la transmisión del último episodio llega la película precuela "Los santos de la mafia", "The Many Saints of Newark", título original.

En la serie televisiva el fallecido actor James Gandolfini interpretaba al jefe de la mafia Tony Soprano, papel que lo convirtió en una estrella, y en la cinta, la cual ya está disponible en los cines locales, su hijo Michael Gandolfini, de 22 años, dio vida a la versión joven del personaje.

El director de la cinta Alan Taylor confesó que no estaba seguro de que el joven Gandolfini aceptaría interpretar el papel de su padre, ya que suponía algo "emocionalmente muy fuerte", sin embargo, demostró en una audición que sí podía hacerlo.

El Tony Soprano de la película está muy alejado del personaje que vimos en "Los Soprano", es una versión joven y "suave", y quien tiene la esperanza de asistir a la universidad, sin embargo, se ve introducido en el mundo del crimen gradualmente por su tío, Dickie Moltisanti.

La personalidad de Soprano se verá profundamente influenciada por su tío, quien intenta balancear sus actividades clandestinas con sus responsabilidades personales, hasta convertirse en el particular jefe mafioso conocido en "Los Soprano".

"Los santos de la mafia" está ambientada en los años 60 en Nueva Jersey y explorará las tensiones entre las comunidades italianas y negras de la zona, los disturbios raciales de 1967 y la violencia policial.

La película también incluye referencias de la serie, 6 temporadas, para satisfacer a los fanáticos e inclusive el director del filme, Taylor, dirigió varios episodios de la serie original.'



David Chase, creador de la serie original, participó tanto en la escritura del guion como en la producción de la cinta, en la que también está Lawrence Konner, guionista de "Los Soprano".

Por último, además de Gandolfini y Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Billy Magnussen, John Magaro y Ray Liotta completan el reparto de "Los santos de la mafia".

Se estima que la precuela desembarque 35 días después en HBO Max, luego del estreno en las salas de cine.

