Estrenos de julio: Series, películas y especiales

Hace escasos días HBO Max llegó a 39 territorios de América Latina y el Caribe.

El arribo de la plataforma viene acompañado de una variedad de contenido, incluye una amplia variedad de películas, series, documentales, realities y producciones para los más pequeños de la casa.

A continuación, los estrenos del mes:

'El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo'

Para los amantes del cine del terror la tercera entrega de la saga estará disponible el 9 de julio.

El filme está basado en una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los investigadores paranormales experimentados de la vida real, Ed y Lorraine Warren.

'Godzilla vs. Kong'

Las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza, chocan en la pantalla grande en una batalla espectacular para todas las edades. Disponible el 16 de julio.

'Tom & Jerry'

Los preparativos de una gran boda se ven interrumpidos por una batalla caótica entre Jerry, quien se ha refugiado en el hotel Royal Gate, y Tom. Estrenará el 9 de julio.'



HBO Max está disponible en 39 territorios de América Latina y el Caribe.

'Judas y el mesías negro'

La cinta ganadora de dos premios de la Academia, estará disponible el 30 de julio.

La película cuenta la historia de Fred Hampton, un activista joven y carismático que se convierte en presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra, lo que lo pone directamente en la mira del gobierno, el FBI y la policía de Chicago.

'Gossip Girl'

La popular serie regresa el 8 de julio como la fuente principal en las escandalosas vidas de la élite de Nueva York. Una nueva generación de Upper East Siders ahora será el objetivo, sacando a la luz sus escándalos, angustia y chismes en la nueva era de las redes sociales.

'Ninjin'

Un conejo llamado Ninjin está preocupado por una sola cosa, transformarse en un maestro ninja a la altura de sus antepasados. Disponible el 9 de julio.

'Los Ausentes'

La serie dramática cuenta la historia de una agencia que se ocupa de personas desaparecidas en Brasil. Estrenará el 22 de julio.

'Superman & Lois'

La historia de Superman, el superhéroe más famoso del mundo y su pareja, una periodista de cómics, que también tendrá que lidiar con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser un padre trabajador en la sociedad actual. Disponible el 22 de julio.

'Generation'

Nueva serie Max Original que explora la sexualidad de los estudiantes de secundaria en un mundo moderno. Disponible el 29 de julio.

'Infinity Train: Book 3'

Tulip, una niña muy segura de sí misma, descubre un tren misterioso con un universo distinto dentro de cada vagón. Estrenará el 29 de julio.

El 30 de julio, se presentará el especial Romeo Santos, lanzará dos proyectos audiovisuales: el film del concierto "Utopia Live from MetLife Stadium"; y el documental "The King of Bachata".

