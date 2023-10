Estrenos de octubre en Netflix

¿Dulce o truco? Llegó la época perfecta para ver tu película o serie favorita de terror, pero también es la excusa perfecta para no perderte de la programación de estreno que Netflix tiene preparada para este mes.

El calendario de estreno de la plataforma tiene alrededor de 30 títulos, entre series, películas, documentales, anime, producciones animadas y k-content.

Como parte del contenido por la fiesta de temporada, se añadirá al catálogo de la plataforma títulos como "Hermana muerte" (27 de octubre), "Una película de miedo" (15 de octubre), "Scary Movie 2: Otra película de miedo" (15 de octubre) y "Scary Movie 3: No hay 2 sin 3" (15 de octubre).

Además, de los estrenos, en la plataforma puedes encontrar en las categorías un apartado de Halloween y terror con producciones como "Scream: Grita", "1922", "La calle del terror (Parte 1): 1994", "28 días paranormales" y "El club de la medianoche".

Respecto al resto de la programación, entre los estrenos de películas está "El negocio del dolor" (27 de octubre), "Juego limpio" (6 de octubre), "El gran vapeo: Auge y caída de Juul" (11 de octubre), "Neón" (19 de octubre), "Jackass por siempre" (13 de octubre), "Lemony snicket, una serie de eventos desafortunados" (15 de octubre) y la trilogía de los "Miniespías" (13 de octubre).

En el apartado de series se estrenará la tercera parte de "Lupin" (5 de octubre), la séptima temporada de "Élite" (20 de octubre), "La caída de la casa Usher" (12 de octubre), "Pacto de silencio" (11 de octubre), "Invitación a un asesinato" (6 de octubre), "Papás a la antigua" (20 de octubre) y "True Blood: Temporada 1-7" (ya disponible).

En cuanto a los documentales, el gigante del streaming estrenará tres producciones, "Beckham" (ya disponible), "Puerta amarilla: Un cineclub de pelis B en los 90" (27 de octubre) y "La vida en nuestro planeta" (25 de octubre).

Para los amantes del anime están títulos como "Hunter x Hunter (2016): Temporada 1-6" (ya disponible), "Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind" (ya disponible) y "The seven deadly sins: Four of the apocalypse: Temporada 1" (13 de octubre).

Por último, "¡Doona!" (20 de octubre) y "Bailarina" (6 de octubre) son las producciones que se añadirán en la categoría de k-content.

