Estudio reveló que 176 revistas académicas han desaparecido de Internet

Anteriormente la preservación de los contenidos académicos estaba en manos de los bibliotecarios, pero con las publicaciones digitales de libre acceso suponía un registro más duradero para la ciencia.

Versión impresa

No obstante, tal afirmación no es del todo cierta, ya que un estudio realizado por arXiv arrojó que entre el 2000 y 2019, alrededor de 176 revistas gratuitas desaparecieron de la web.

Revistas dedicadas a la divulgación de las principales disciplinas de investigación y regiones geográficas desaparecieron.

En este sentido, la investigación plantea la urgencia de tomar decisiones colaborativas para garantizar el acceso continuo a las revistas y evitar la pérdida de más conocimiento académico.

El coautor del estudio, Michael Laakso dijo a Nature que "realmente no debería haber ningún deterioro en las publicaciones científicas, en particular en las que se han abierto en la web".

También se identificó 900 revistas en línea que han dejado de publicar artículos.

Laakso destacó que existen varias razones por la pueden desaparecer las revistas de Internet.



Alrededor de 176 revistas de acceso gratuito desaparecieron de la web, las cuales se dedicaban a la divulgación de conocimiento científico.



El estudio plantea que es urgente tomar acciones para garantizar el acceso continuo y evitar futuras pérdidas del conocimiento académico.

El editor puede dejar de pagar para mantener a flote la página web de su publicación, por ejemplo, o las revistas pueden alojarse en una plataforma en línea que pertenece a una institución académica y se queda atrás cuando se actualiza el sitio.

VEA TAMBIPEN: Dulce María está en contra de la tauromaquia

Lisa Matthias, una de las autoras del estudio, explicó que determinar si una revista realmente no está disponible en línea es un desafío, porque no existe una base de datos única que rastree la actividad de las revistas de acceso gratuito.

El Directory of Open Access Journals no realiza seguimientos de las revistas que ya no publican, ya} las revistas que dejan de publicar o dejan de mantener su presencia en la web generalmente lo hacen en silencio.

Para el estudio se recopiló manualmente datos históricos de varias listas de títulos, incluyendo DOAJ, Ulrichsweb y Scopus. Posteriormente, se verificaron si los títulos que identificaron figuraban en el Keepers Registry, quien realiza un seguimiento de las revistas inscritas en esquemas de preservación digital.