Estudio:¿Qué tipo de discriminación se sufren en el trabajo?

De acuerdo a una encuesta también se dan casos de discriminación dentro de un ambiente laboral.

Las personas trabajadoras manifestaron que los principales tipos de discriminación a los que se han enfrentado son: la edad, el color de piel y el género, según un estudio de Konzerta.

El 74% de las personas trabajadoras fue discriminado en su trabajo. Un 58% de las personas manifestó haber sido discriminada principalmente por su edad, de acuerdo al estudio Diversidad en el Trabajo.

En Diversidad en el Trabajo participaron 4658 personas trabajadoras de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú.

La investigación explora diversos aspectos relacionados con la inclusión y la discriminación en el ámbito laboral.

¿Qué tipo de discriminación son las más frecuentes? De acuerdo a los encuestados el 58% de las personas manifestó haber sido discriminada por su edad; el 14% por el color de piel; el 12% por su género; el 11% por tener alguna discapacidad; y el 6% por su orientación sexual.

En lo que respecta a las medidas para fomentar un ambiente laboral más inclusivo, el 71% de las personas trabajadoras considera que estas no se implementan en su lugar de trabajo; mientras que el 29% opina lo contrario.

Medidas

El 44% dice que no hay igualdad de oportunidades de desarrollo; el 22% considera que el ambiente laboral no es cordial ni respetuoso; y el 9% señala que no se permitía la diversidad de opiniones.

Mientras que, en relación a las características que debe incluir una organización que promueve la diversidad, el 52% de los talentos considera que se debe fomentar la inclusión y la no discriminación entre sus empleados; el 30% menciona que deben realizar acciones que promuevan la inclusión como talleres, actividades, capacitaciones, entre otros; y el 28% cree que es esencial combatir formas de discriminación como el clasismo.

Esperanza

El 61% de las personas trabajadoras considera que en los próximos años la inclusión laboral ganará mayor importancia en sus trabajos, frente al 39% que no lo cree.

Esta perspectiva positiva se replica también en el resto de los países, con excepción de Argentina donde la opinión es más pesimista.

"Estos datos subrayan la urgencia de abordar la inclusión en las organizaciones y fortalecer las políticas y prácticas que ayudan a crear un entorno donde todos los talentos se sientan valorados y respetados”, explica Jeff Morales, gerente de Marketing de Konzerta.

