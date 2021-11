'Eternals', un nuevo enfoque sobre los superhéroes

Una vez más el destino del mundo está en juego y un nuevo grupo de seres con poderes sobrehumanos, conocidos como "Los Eternos", formaran un equipo para proteger a la humanidad.

"Los Eternos" han vivido de incógnitos en la Tierra y nunca han intervenido, ya que consideraban que los humanos debían crear o ser sus propios héroes, sin embargo, ante la nueva amenaza que se cierne sobre la humanidad, los Desviantes, han tomado acción.

Los Desviantes son enormes criaturas depredadoras, matan y se comen a los humanos, y los Eternos han sido enviados por los Celestiales para proteger a la población.

"Los Eternos", "Eternals" título original, ofrece un enfoque esperanzador sobre los superhéroes. Según Salma Hayek, quien interpreta a Ajak (Líder de los Eternos), el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tiene muchos superhéroes con defectos humanos. "Es un enfoque muy esperanzador para el público porque ven superhéroes con los que se pueden identificar de muchas maneras", resaltó Hayek.

La actriz Angelina Jolie está entusiasmada con el trabajo que realizaron en "Eternals" y espera que muchas personas que antes no se sentían reflejadas en los superhéroes ahora sí lo hagan.

Jolie interpreta a Thena, personaje que describió como la diosa de la guerra, pues tiene la capacidad de hacer que aparezca diferentes armas en sus manos.

El personaje interpretado por Jolie sabe de guerra y quién es cuando está en combate, no obstante, le faltan algunas competencias; no se siente cómoda en tipos de paz y no sabe cómo vivir como civil, amante o amiga.'



Los Eternos están en la Tierra desde hace al menos siete mil años. Durante una parte importante de ese tiempo, estuvieron ocultos, viviendo entre los humanos o en el exilio. Inicialmente vinieron a la Tierra para proteger a los humanos de los Desviantes, y permitir que la humanidad evolucionara, se desarrollara, y para que la civilización creciera como lo hizo hasta llegar a la actualidad. Al comienzo de la película, ellos creen que ya eliminaron a todos los Desviantes y están esperando que los llamen desde su lugar de origen.

A Gemma Chan también le entusiasma el estreno del filme, disponible ya en los cines locales, y espera que los espectadores puedan conocer a los nuevos personajes del UCM.

"Me entusiasma que vivan esta loca aventura. La película tiene acción, comedia y romance. Es una película épica", subraya Chan, quien da vida a Sersi, personaje que tiene la capacidad de manipular la materia.

Dirección

La dirección de "Eternals" estuvo a cargo de la ganadora del Óscar Chloé Zhao, una ultrafanática del UCM y de los cómics de Marvel.

