Fallece el salsero Cano Estremera, intérprete de éxitos como 'La boda de ella'

Yamira Arce, esposa de Carlos Enrique Estremera Colón, conocido artísticamente como Cano Estremera, confirmó la muerte del salsero puertorriqueño, a sus 62 años.

La esposa del salsero no dio mayores detalles sobre la repentina partida de su esposo, sin embargo, se descarta cualquier relación con la COVID-19.

En los últimos años el intérprete de “Viernes Social”, “Eres tú” y “La boda de ella”, presentó quebrantos de salud e inclusive en el 2018, se sometió a una cirugía pulmonar doble a causa de una fibrosis.

El cantante Luisito Carrión reveló en una entrevista para Telemundo que, en mayo de este año, Estremera estuvo hospitalizado a causa de una bacteria y que “estaba sufriendo mucho”.

“Ya no sufre más. Estaba bien agotado, inclusive me decía, ‘ya me quiero ir. Mi corazón está destrozado, no tengo consuelo", escribió por su parte la viuda Yannia Arce.

“El cielo ha ganado otra gran estrella... Vuela alto amigo mío... Sabes que para mí siempre fuiste especial... Descansa en Paz ‘Dueño del Soneo’”, escribió el locutor Marcos Rodríguez, mejor conocido como El Cacique.

El locutor dio a conocer la partida física del sonero a través de sus redes sociales y en vivo por la emisora de salsa, se lee en una nota del Nuevo Día.

Por su parte, el locutor conocido como “El buho loco", Néstor Galán, dijo que el salsero murió a las 2:00 p.m de este miércoles, en un hospital del área metropolitana.

Según Galán el artista había sido hospitalizado desde la semana pasada.

Dato

Cano Estremera alcanzó su popularidad junto a La Mulenze y la orquesta de Bobby Valentín, aunque cantó en varias agrupaciones. Muchos clásicos de la salsa llevan su voz como "Porque me hiciste tuyo", "Ámame en cámara lenta", "Me quedé con las ganas" y muchas más.