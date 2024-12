Fallece Sandra Reyes, la 'doctora Paula' en 'Pedro el escamoso'

La actriz colombiana Sandra Reyes, quien interpretó a la "doctora Paula", en la novela “Pedro el escamoso”, falleció este domingo a los 49 años de edad.

Se conoció que Reyes falleció a causa de un cáncer de mama que padecía desde hace un tiempo.

Según su primo Nicolás Reyes, la actriz murió en su hogar, rodeada de las personas que la acompañaron hasta sus últimos días de vida.

De acuerdo con Noticias RCN, su cuerpo será trasladado a su finca en Ubaté, donde se realizará una ceremonia privada.

Su compañero en la novela “Pedro el escamoso”, Miguel Varoni, se pronunció tras la muerte de Reyes.

“Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…”, publicó Varoni en su cuenta de Instagram.

Reyes, quien nació en Bogotá el 31 de mayo de 1975, inició su carrera en 1994 interpretando Maria José Ricaurte en la serie “Clase aparte”.

Una de sus últimas interpretaciones fue como Aracely Urán, madre del ciclista Rigoberto Urán, en la serie "Rigo".