Famosos que invierten en la industria del cannabis

El consumo y distribución de cannabis es un tema que enciende el debate, sin embargo, en algunos países se ha reglamentado su uso y varias celebridades lo han visto como una oportunidad y han invertido en este rubro, el más reciente, Justin Bieber.

El cantante canadiense, de 27 años, firmó un acuerdo con Palms, empresa con sede en Los Ángeles y que se dedica a la distribución de productos de cannabis, para crear una edición limitada de cigarrillos que lleva el nombre de su sencillo "Peaches", "Peaches Pre-Rolls by Palms".

La edición limitada está de venta exclusivamente en California y Florida, donde es legal el consumo recreativo, con el fin de hacer que el cannabis sea más accesible y desestigmatizar su uso, informó Palms en su cuenta oficial de Instagram.

En un comunicado Bieber compartió que parte de las ganancias será donada a Veterans Walk and Talk, quienes promueven el uso medicinal del cannabis entre los soldados veteranos, y a Last Prisoner Project, que lucha por las reformas de la justicia penal en torno a las políticas de drogas.

Antes de la irrupción de Bieber en este rubro ya había algunas celebridades invirtiendo, a continuación, un recuento.

Whoopi Goldberg

En 2016, Goldberg se unió Maya Elisabeth para crear "Whoopi and Maya", donde ofrecían infusiones con cannabis que alivian el dolor menstrual, sin embargo, un enorme anunció en el sitio web de la firma informa que ya no continuarán operando.

Miley Cyrus

En 2019, abrió Lowell Café, el primer local cannábico en Estados Unidos, un nuevo concepto gastronómico de la granja de cannabis orgánico Lowell Herb Co, en la cual Cyrus forma parte del grupo de inversionistas.'



Jay-Z

El esposo de Beyoncé desea convertirse en un referente de la industria legal del cannabis, a inicio de año anunció que creó un fondo de inversiones de $10 millones para impulsar compañías de afroestadounidenses o dirigidas por minorías que se dedican a este rubro.

El año pasado la marca que lleva el nombre real del rapero, Shawn "Jay-Z" Carter, sacó al mercado la colección "Monogram", una línea de productos de consumo recreativo.

Jaleel White

En abril, White, conocido por interpretar a Steve Urkel en la serie "Cosas de casa", lanzó en conjunto con 710 Labs la línea ItsPurpl, una variante de cannabis purple, por el color de sus cogollos.

Para promocionar el lanzamiento de la marca, la cual vende la variedad de la planta en onzas, vapeadores y cigarrillos; el actor interpretó una vez más a Steve Urkel, papel que no había hecho desde 1998, con la excepción de un doblaje que hizo en 2019, para un episodio de "Scooby Doo... And Guess Who?".

Gwyneth Paltrow

La polémica actriz también ha entrado al negocio e invirtió en Cann, una marca de bebidas con CBD y THC, las cuales según la CEO y fundadora de Goop se podrían convertir en una alternativa para disminuir el consumo de alcohol.

David Beckham

El exfutbolista tiene una participación minoritaria en Cellular Goods, empresa que desarrolla productos para el cuidado de la piel y recuperación de física de los deportistas con cannabidiol (parte no psicotrópica de la plata), principal componente del cannabis.

