Febrero, el mes que desnuda los planes

Febrero no es solo el mes más corto del año. Para muchos, marca el momento en que se derrumba la promesa optimista de “este será mi año”. La euforia de enero da paso al peso económico de las fiestas, al cansancio emocional y a la frustración por los propósitos incumplidos.

Estudios sobre bienestar emocional muestran que más del 60% de los adultos experimentan fatiga emocional antes de terminar el primer trimestre. Este bajón no es un fracaso personal, sino el reflejo de una presión colectiva: la exigencia de reinventarse y lograrlo todo desde el día uno.

Febrero concentra tres factores clave: el impacto económico real de enero, la caída natural de la motivación inicial y la culpa por no haber cumplido el cambio prometido.

En este escenario, los discursos de éxito rápido y transformación acelerada se quedan cortos. Resultan incluso contraproducentes para una generación que lidia con incertidumbre económica, cambios laborales y desafíos personales constantes.

Es precisamente aquí donde conecta el libro “Tengo mejores planes para ti”, de Eddy Vera. La obra habla a quienes ya no buscan fórmulas mágicas, sino sentido y dirección en medio de la incertidumbre.

El mensaje central es claro y liberador: “Febrero no revela quién fracasó. Revela quién estaba cargando más de lo que podía”.

A través de estrategias prácticas y ejercicios de reflexión, Eddy ofrece herramientas concretas para retomar el rumbo. Invita a hacerse preguntas de calidad y a reconstruir el plan cuando la realidad obliga a empezar de nuevo.

“Tengo mejores planes para ti” es su primera obra, con prólogo de Daniela Ospina. Inspirada en su propia historia de resiliencia tras superar graves desafíos de salud, fue presentada el 29 de enero en Books & Books junto a la periodista Marcela Sarmiento.