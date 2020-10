Fergie Vergara sobre Delany Precilla y Paul McDonald: 'No creo mucho, que los saquen así por así'

La noticia de la recomendación de la suspensión de los contratos de la pareja de influencers, Delany Precilla y Vicente Paul McDonald, revolucionó las redes.

Lo cierto es que el tema tiene a muchos a la expectativa de si las instituciones del Estado en las que laboran los influencers acogerá la recomendación de la Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

A través de las redes, específicamente en Twitter, un usuario dijo: “yo si espero que las entidades en la que "laboran" Delany y Paul tomen esta recomendación, basta con que cada cinco años el pueblo tenga que elegir a ladrones para que gobiernen el país, y que encima, ahora también tengamos que mantener a más parásitos con nuestros impuestos”.

La farándula local también se refirió a la situación de la pareja, la exparticipante del programa "Big Brother", Fergie Vergara opina que no cree que saquen así por así a Delany y Paul de las instituciones en las que laboran.

Fergie advierte que los que se quejan de la pareja son parte del problema también, porque considera que son los causantes de ellos hayan logrado ocupar cargos en las entidades del Estado.

“A mí no me alegra en lo absoluto lo de Delany y Paul... Sorry. Pero muchos de ustedes son los causantes que ellos hayan llegado donde están o estaban (porque no creo mucho, que los saquen así por así) los idolatran en sus redes cual Dioses, y ahora se quejan, no sean hipócritas”, escribió en Twitter Fergie.

Por el momento, la pareja no ha emitido su posición respecto a este tema.

Los que si cumplen

La Antai informó que ya culminó el proceso de investigación de los conocidos influencers que trabajan en instituciones del Estado.

La institución dio a conocer que otras caras de la farándula local que se desempeñan como funcionarios públicos cumplen para ocupar dichas posiciones.

Entre ellas se encuentran Margarita Henríquez, Rolando Mosley, Miguel Remón, Karen Peralta, Denisse Becerra y Zuany Oberto.

Además, de haberse determinado, a través de los registros de asistencia que los citados funcionarios efectúan adecuadamente su jornada de labores. También realizan las funciones encomendadas y poseen la debida idoneidad, educación o experiencia previa para ocupar los cargos.

Por otra parte, en referencia a los excompetidores del extinto programa Calle 7, Adrián Pérez y Ana Paula De León, exfuncionarios de la Asamblea Nacional, se ordenó el cierre de la investigación toda vez que, ya no laboran en esa entidad, por lo cual no ostentan la calidad de servidores públicos.

