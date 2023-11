Fernando Broce: ¿'Mucho talento', pero 'poca honestidad'?

La polémica por el auxilio económico que recibió Fernando Broce, creador de contenido y estudiante de cine en Estados Unidos, pica y se extiende, lo cual ha generado disconformidad en la población.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) le aprobó a Broce un auxilio económico por el orden de $141,677.00 (contrato 250-2020-1600), que fue recibido por la Contraloría el 1 de diciembre y aprobado diez días después, en 2020.

Tras hacerse pública la información, Broce abordó el tema y aseguró que su vínculo con la política, su tío el diputado Eric Broce, no guarda relación con el beneficio que recibió, además, dijo que no cree que haya hecho algo malo.

Sus palabras no convencieron a algunos e incluso, recientemente, salió a relucir que recibió más de la suma anteriormente mencionada, ya que según Praxis Pty, el creador de contenido obtuvo $75,000.00 adicionales en calida de "crédito".

Los datos obtenidos de la Contraloría General de la Nación detallan que el contrato 7806 fue admitido por la entidad el 24 de septiembre de 2021 y refrendado el 7 de octubre de 2021.

La nueva información ha reavivado la polémica y generó más inconformidad. Yaneth Marín, creadora de contenido para OnlyFans, no dudó en expresar, vía X (antes Twitter), su disconformidad.

“Fernando Broce no solo recibió 141k, además, de eso recibió 75k, o sea recibió más de 215k, es mucho descaro seguir ocultando información y para mí, ÉL NO ES UNA PERSONA HONESTA, mucho talento encima, pero poca honestidad”, escribió Marín, quien construyó una calle en su comunidad, en El Copé, con sus propios recursos.

Pero Marín, no es la única que ha hecho público su descontento, en redes, el nombre del creador de contenido es tendencia, especialmente en X, y le exigen que devuelva el dinero.

“140 K que fácilmente su familia podía costear y los pelaos que no pueden ni becas les dan”, “A mí el Ifarhu directamente me dijo que no daban becas para estudiar cine. ¿Entonces?”, “En pleno 2020 mientras miles de panameños perdían sus trabajos, sus negocios y sus emprendimientos” y “Lo siento, pero no hay manera justa de estar del lado de Fernando Broce. El talentosisimo nos está robando, esa es la realidad”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Praxis Pty.

Al momento de esta publicación, Broce no se ha referido al nuevo monto que se hizo público, a pesar de la decena de comentarios que le han dejado varios usuarios en su perfil de Instagram.

