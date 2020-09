Final de 'Keeping Up With The Kardashian', podría ser una estrategia comercial

Por estos días ha recorrido la noticia del final del reality "Keeping Up With The Kardashian", después de 14 años al aire, pero la noticia podría ser una estrategia para ganar más millones.

Hay informes que señalan que gigantes del streaming como Netflix y Amazon, estarían negociando la continuación del controvertido reality show familiar.

Kris Jenner reveló que la noticia les causó pesar a todos, pero en especial a Khloé. Este reality llegó a 20 temporadas y en él se vieron transformaciones de los miembros de la familia, incluso el cambio de sexo de Bruce Jenner, quien ahora es Caitlyn.

A pesar de lo impactante que fue este anuncio del fin del reality, se asegura que todo se trata de una estrategia publicitaria, pues se sospecha que sale del canal E! Entertainment Television, quien pagó USD$150 millones en 2017 por el contrato con las Kardashian, quienes actualmente estarían en pláticas con alguna plataforma de streaming como Netflix, Amazon o Apple, quienes están dispuestos a ofrecer muchos millones más por quedarse con este reality que narra la vida diaria de esta mediática familia.

Los seguidores del clan Kardashian-Jenner se encuentran devastados luego de que se anunciará que el reality show "Keeping Up with the Kardaskians" supuestamente no se grabará más.

El reality que les dio fama y dinero a los miembros de la familia llega a su fin en la próxima temporada, que se iniciará a principios del 2021, informó La Botana.



Kim Kardashian escribió un extenso mensaje en donde explicaba que la familia decidió no filmar más el polémico programa.

Luego de casi 14 años, 20 temporadas y varios programas, la familia aseguró que están más que agradecidos con quienes vieron el show estos años.

El mensaje de la socialite dice : “A nuestros increíbles fans: "Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians".

"Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino".