Francella: 'No dejes de hacer lo que te gusta, pero busca algo paralelo para vivir'

El actor argentino Guillermo Francella, que recibió el Premio Retrospectiva en el 28 Festival de Málaga (sur), considera que la frescura que transmite es innata: "Creo que la naturalidad nació conmigo, y el oficio adquirido me permitió ser más austero y más económico en lo gestual".



"Uno se empieza a convencer de esa frase de que menos es más, y de que una pausa logra más cosas que de golpe no dejar ni que acontezca el diálogo", afirmó Francella en rueda de prensa.



Sobre sus inicios, recordó que, cuando terminó la enseñanza secundaria, preguntaba a sus amigos qué iban a hacer y le respondían que Arquitectura o Medicina, pero a él "nada de lo tradicional" le gustaba.



"Gracias a Dios, tuve unos papás que me acompañaron", añadió el actor, que no olvidó el consejo que le dio su padre: "No dejes de hacerlo, pero busca algo paralelo para vivir".



"La ilusión mía era poder vivir de esa vocación. Tardé mucho en tener una continuidad, y de lo que más me siento pleno es de vivir de lo que siempre anhelé. Fui muy feliz cuando empezaron a venir contenidos distintos para interpretar", explicó.



Después de haber trabajado sobre todo en comedias, con la película mexicana 'Rudo y cursi' de Carlos Cuarón (2008) se produjo un giro en su carrera y se cumplió su "ilusión" de "tocar otros contenidos", porque fue "un trampolín" para atraer la mirada de otros directores que le ofrecieron una mayor "heterogeneidad".



"Me siento pleno y no hay una asignatura pendiente", aseguró Francella, que se siente "muy satisfecho con el recorrido".



Reconoció que el teatro es el género que más "ama", "esa cosa sin red, la inmediatez de estar tras el escenario, abrir una puerta y no haber ya posibilidad de cortar", algo que le ha "generado mucha seguridad como actor".



Sobre las plataformas, apuntó que es un fenómeno que "llegó para quedarse" y que tiene aspectos positivos y negativos.



"Hay cosas maravillosas, porque a partir de una serie que se hace localmente y empieza a viajar, tenemos acceso a que el mundo nos vea, y eso es fantástico. Pero siempre me ha gustado que el cine se vea en el cine, y en Argentina cada vez menos personas acuden al cine. Deseo que no se pierda esa costumbre, porque pueden ir de la mano ambas cosas", reflexionó.