Franklyn Robinson: 'Algunos jóvenes no tienen responsabilidad laboral'

El influencer Mayer Mizrachi no fue el único en referirse sobre el compromiso laboral de algunas personas, el polémico expresentador, Franklyn Robinson también habló del tema.

Versión impresa

A través de Twitter Franklyn comentó: “No entiendo a esta nueva generación, que no les interesa faltar al trabajo”.

“Tengo fiebre y sus redes te muestran la realidad, estaban de rumba. Te bloquean para que veas y luego vienen llorando a pedir disculpas. ¡Cuiden su trabajo!”, tuitió Franklyn.

Algunos usuarios concuerdan con el expresentador. “Totalmente de acuerdo, esta generación no cuida su trabajo, faltan por tonterías”, “Es por eso que algunas empresas optan por ver tus redes sociales”, “Conozco a varios así”, son algunas de las reacciones que generó el tuit.

Franklyn contó en otro tuit que en sus tiempos iba al trabajo 'engomado', con qué dolor de cabeza y su sopa china de vaso, sin embargo, no faltaba, cuidaba su trabajo.

“La nueva generación, falta por irse a la playa a grabar un video para Tik Tok y fotos para Instagram. No sienten responsabilidad laboral”, se lee en Twitter.

Este último tuit generó más interacción que el anterior, algunos empleadores detallaron sus experiencias con algunos colaboradores.

“A mí una colaboradora me llamo, ‘jefa no puedo asistir a laborar, porque le van a cortar las orejas y el rabo a mi perro’”, “Yo supe de una que faltó 3 días porque el perro que acababa de adoptar se le murió… que irresponsables”, “A mí uno me dijo un día: ‘En Tik Tok puedo hacer más dinero y no me tengo que esforzar”, son algunos de los comentarios.

VEA TAMBIÉN: Ozuna: ¿Participa en la nueva cinta de Tom y Jerry?

Por otra parte, a algunos no le gustó que el expresantador generalizara respecto al tema e inclusive algunas opinan que ir ‘engomao’ tampoco es un ejemplo de responsabilidad laboral.

No obstante, en una reciente publicación Franklyn rectificó y se comprometió a no generalizar.

“Si vas hacer un tweet no puede generalizar, les prometo jóvenes que no lo haré más… Algunos jóvenes no tienen responsabilidad laboral”, escribió Franklyn.

No entiendo a esta nueva generación, que no les interesa faltar al trabajo.



"Tengo fiebre" y sus redes te muestran la realidad ESTABAN DE RUMBA.



Te bloquean para que no veas y luego vienen llorando a pedir disculpas.



¡Cuiden su trabajo!— Franklyn Robinson (@FrankChollywood) November 16, 2020

En mis tiempos iba al trabajo engomado, con qué dolor de cabeza y mi sopa china de vaso, pero NO faltaba, cuidaba mi trabajo.



La nueva generación, faltan por irse a la playa a grabar un video para Tik Tok y foto para instagram.



No sienten responsabilidad laboral.— Franklyn Robinson (@FrankChollywood) November 16, 2020