Franklyn Robinson: 'No hay que bajar la guardia, pero tampoco atacar a los que tienen COVID-19'

El polémico expresentador del extinto programa “Suelta el Wichi”, Franklyn Robinson manifestó su descontento con aquellos que critican a las personas que padecen la COVID-19.

Versión impresa

En una extensa publicación el “chollywoodense”, quien también padeció el virus hace unos meses atrás, comentó cuáles son las razones por la cual no se debe criticar a los que han contraído el nuevo coronavirus.

“Me parece irresponsable que una persona, llame irresponsable a las personas que hemos pasado por COVID, sin conocer a la persona”, dijo Robinson.

Explica que las personas que salen a diario a trabajar desde que ponen un pie fuera de su casa están en riesgo, porque no todos tienen la suerte de contar con algún familiar que lo respalde.

“No todos tenemos la suerte de contar con respaldo familiar, no las tenemos que sudar duro para sobrevivir”.

Robinson enfatizó que no hay que bajar la guardia, pero tampoco hay que atacar a los que tienen COVID-19, porque no conoces su realidad. Comenta que en Panamá sí hay gente que se la rifa, porque somos independientes, no podemos estar sentados esperando que activen el contrato suspendido, porque no lo tenemos.

Por otra parte, abordó el tema de la aporofobia (Fobia a las personas pobres o desfavorecidas según la RAE), la cual según él va en aumento y no lo estamos viendo, donde el clasismo es el líder en la monopolización económica del país y ahora con menos educación, se agravará.

Dato

El último informe del Ministerio de Salud (14 de diciembre) arrojó 1,612 casos positivos nuevos para un total acumulado de 194,619.

VEA TAMBIÉN: BK recibe felicitaciones por el trabajo que están realizando en la música

Se aplicaron 9,570 pruebas, para un porcentaje de positividad de 17% y se han registrado 26 nuevas defunciones, que totalizan 3,382 acumuladas y una letalidad del 1.7 %.

Los casos activos suman 27,903. En aislamiento domiciliario se reportan 26,468 personas, de los cuales 25,730 se encuentran en casa y 738 en hoteles.

Los hospitalizados suman 1,435 y de ellos 1,250 se encuentran en sala y 185 en UCI.